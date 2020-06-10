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薄多義「X歲生日送X隻雞翅」　她帶87歲爸慶生「收到一座雞翅山」爆療癒

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▲薄多義「X歲生日送X隻雞翅」　她帶87歲爸慶生「收到一座雞翅山」爆療癒。（圖／原po授權引用）

▲原po幫老爸慶生。（圖／原po授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

人氣義式品牌「薄多義」近來幾乎每個月都推出「幾歲生日送幾隻雞翅」的活動，吸引許多消費者。一名女網友日前就帶87歲老爸去吃，結果真的收到一座雞翅山，而壯觀又可愛的畫面也掀起一陣熱議。

女網友在dcard發文提到，「薄多義6月有個活動，生日幾歲送幾隻雞翅，我馬上帶87歲的老爸來這邊慶祝，記得要前三天訂位呦，突然想到店員也沒有看身分證耶，可能忘記了？」

請繼續往下閱讀...

孝順的原po除了帶老爸吃大餐，還買了一件帥氣外套，她也不禁笑說，「下次不帶你吃義式的啦，跟店員點炒飯，老人家還是去中式的比較適合呦！如果要帶長輩，建議點餐時跟店員說麵煮軟一點，也可以做少油少鹽。

▲薄多義「X歲生日送X隻雞翅」　她帶87歲爸慶生「收到一座雞翅山」爆療癒。（圖／原po授權引用）

▲滿滿炸雞翅。（圖／原po授權引用）

po文一出，吸引許多網友留言，「爸爸好可愛，感覺87支雞翅會吃到怕哈哈哈」、「有妳這樣貼心的女兒，爸爸真的很幸福」、「雞翅山看起來太讚了吧」、「3月的時候也有這個活動，那時候帶我媽去吃46支，後來真的吃到怕」、「爸爸很有福氣，祝原po爸身體健康，年年出來吃好料」。最後，原po也透露，剩下的有打包帶回家，「不浪費食物的。」

值得一提的是，這項活動限4人（含）以上或用餐低消滿800元（不含服務費），且須提前至少3天電話預訂，同時為了不影響其他客人用餐，每間分店一天限15組。

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