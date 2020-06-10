柑仔店遊樂園等你逛！懷舊古早味結合科技　「時光秘境」特展召喚童心魂

▲中華文化總會舉辦「2020城南有意思」活動，在城南打造一座柑仔店遊樂園「時光秘境，出發！」拉開序幕。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全台解封後首場戶外藝文嘉年華「2020城南有意思」將於6月25日至28日端午連假舉行！今年以「時光秘境，出發！」特展拉開序幕，在今（6/11）起跑，中華文化總會將空間打造成一座「柑仔店遊樂場」，用古早味遊戲結合科技拉呈現，召喚大人的童心魂，也讓小朋友認識遊戲的「成長足跡」，連結跨世代親子共同參與。

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▲文化總會舉辦「2020城南有意思」活動將於6月25日至28日端午連假舉行。（圖／記者林育綾攝）

文化總會第3年舉辦「城南有意思」活動，今年以「回憶新樂園」為主軸，有探索懷舊和系列活動，包括特展、兒童劇、城市導覽、兒童街道遊樂場，更以「書」及「綠色消費」為概念打造2場主題市集。文總副秘書長李厚慶提到，第3年讓團隊既緊張又興奮，緊張的是要端出更有趣的東西，興奮的是有更多新夥伴和新元素加入。

今（11）日由位於文總的「時光秘境，出發！」特展拉開序幕，整個空間打造成一座結合懷舊與科技的「柑仔店遊樂園」，裡頭有復古的柑仔店櫃檯，還有古早味搖獎機、沙包打標機台、紙娃娃穿衣鏡、紙娃娃體感互動、電動釣魚遊戲機等。

▲▼「時光秘境，出發！」特展將空間打造成一座結合懷舊與科技的「柑仔店遊樂園」。（圖／記者林育綾攝）

文總副秘書長喻小敏也提到，從前的柑仔店就像今天的便利商店，裡頭什麼都賣，除了民生用品也包括童玩，而此次邀請二三設計來策展，相當擅長打造親子互動體驗，同時將城南周邊的文化歷史場景搬到展覽來，變成一座大遊樂場，希望能讓大人小孩共同享受。

喻小敏也說，現代社會是一個非常個人化的時代，我們每個人都經常獨自低頭滑手機，很難有親子共同的時光，而這個展覽除了呼應今年「時光機」的概念，希望大人在這裡將內心的小孩釋放出來，也是希望讓親子同歡！

▲▼文總在城南打造一座柑仔店遊樂園「時光秘境，出發！」（圖／記者林育綾攝）

「2020城南有意思」也延續過去受到喜愛的「春日晒書市集」、「春日好好市集」、「城南玩玩劇」等活動，而在此次的「城南散散步」當中，也首次推出司法實境遊戲《這不是死了一個人的問題》，改編自台灣真實社會案件，由司法院專業監修、聚樂邦製作出品，結合司法、實境與解謎，充滿偵查樂趣與思辨挑戰的互動體驗，讓民眾從中認識司法審判的意涵。

「春日晒書市集」也有新單元，為了推廣職人工藝，文總特別與Pinkoi Experience合作，邀請Mao’s樂陶陶、百物語工作室、台灣手藺等，規劃職人手作專區，包括木作、花布、瓷器、陶藝等高達10種不同品項，讓民眾藉由動手作，體驗匠人精神。

新企劃「城南童樂會」與還我特色公園行動聯盟（特公盟）合作，屆時文總後巷將首度封街，讓大小朋友一起上街道玩遊戲，期許凝聚更多力量提倡兒童遊戲權與參與表意權，讓孩子能透過多元的遊戲空間，滿足不同階段的身心發展需求。

「時光秘境，出發！」體驗特展



期間：6月11日-8月2日（週一休館）

時間：10:00-17:00（6/25-6/28延長至18:00）

地點：文化總會 城南空間NO.1

地址：台北市中正區重慶南路二段15號