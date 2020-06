柑仔店遊樂園等你逛！懷舊古早味結合科技　「時光秘境」特展召喚童心魂

台灣本土案例零確診維持超過一個月,為感謝防疫人員,文化總會於今(20)日晚上8點舉辦「2020 Keep Zero, Be Hero 用愛畫個圈」線上音樂會,將是一場史無前例的線上接力演場會,自台北圓山飯店起跑,在全台6地接力開唱,順時鐘畫一個圓象徵「+0」為台灣祈福,同時也串聯全台點燈,許多地標將在8點演唱會開場時,一起點亮「HERO」或「愛心」字樣向每位防疫英雄致敬。