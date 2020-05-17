和阿中部長一起「用愛畫個圈」！全民拍影片向防疫人員致敬

▲衛福部部長陳時中「用愛畫個圈」示範影片。（圖／文總提供，下同）

記者黃凱翊／綜合報導

中華文化總會將在520舉辦「2020 Keep Zero, Be Hero 用愛畫個圈」線上演唱會，防疫指揮官陳時中在百忙中現身相挺，錄製「用愛畫個圈」示範影片，邀請全民一起拍攝「用愛畫個圈」影片，接力畫圈，讓疫情持續加零，影片剪輯後將在演唱會當天播放，向防疫人員致敬。

中華文化總會將在5月20日晚上8點舉辦的「2020 Keep Zero, Be Hero 用愛畫個圈」線上演唱會，希望號召全民一起拍攝「用愛畫個圈」影片，後續將會把所有影片剪輯後在演唱會當天播放，向辛苦的防疫人員致敬。防疫指揮官陳時中在百忙中現身相挺，錄製「用愛畫個圈」示範影片，邀請全民一起拍攝「用愛畫個圈」影片，接力畫圈，讓疫情持續加零。

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▲▼陳時中部長邀請全民一起拍攝影片，向防疫人員致敬。





文總即日起開始收件，只要將拍好的影片寄至文總指定信箱，並上傳社群媒體，在內文標註＃KeepZeroBeHero #用愛畫個圈，再點名tag一位朋友接力歸零，即完成響應的三步驟。文化總會李厚慶副秘書長表示，「2020520我們用音樂相互串連，北東南中畫出一個圓，畫出我們對前線防疫人員的感謝」，同時也表示對未來的期待。

募集辦法：

動作：左手向左逆時鐘（影片呈現順時鐘）畫一圈後，雙手回到胸前圍成圓。

拍攝格式：手機橫式拍攝

接力：上傳社群媒體（FB、 IG或任何社群媒體），並點名tag一位朋友接力歸零。

Hashtag：＃KeepZeroBeHero #用愛畫個圈

募集時間：即日起～5/20 00:00

並請將影片寄到：uncle@dingdonglee.com

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