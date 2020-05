和阿中部長一起「用愛畫個圈」！全民拍影片向防疫人員致敬

▲衛福部部長陳時中「用愛畫個圈」示範影片。(圖/文總提供,下同)

記者黃凱翊/綜合報導

中華文化總會將在520舉辦「2020 Keep Zero, Be Hero 用愛畫個圈」線上演唱會,防疫指揮官陳時中在百忙中現身相挺,錄製「用愛畫個圈」示範影片,邀請全民一起拍攝「用愛畫個圈」影片,接力畫圈,讓疫情持續加零,影片剪輯後將在演唱會當天播放,向防疫人員致敬。

中華文化總會將在5月20日晚上8點舉辦的「2020 Keep Zero, Be Hero 用愛畫個圈」線上演唱會,希望號召全民一起拍攝「用愛畫個圈」影片,後續將會把所有影片剪輯後在演唱會當天播放,向辛苦的防疫人員致敬。防疫指揮官陳時中在百忙中現身相挺,錄製「用愛畫個圈」示範影片,邀請全民一起拍攝「用愛畫個圈」影片,接力畫圈,讓疫情持續加零。

請繼續往下閱讀...

▲▼陳時中部長邀請全民一起拍攝影片,向防疫人員致敬。





文總即日起開始收件,只要將拍好的影片寄至文總指定信箱,並上傳社群媒體,在內文標註#KeepZeroBeHero #用愛畫個圈,再點名tag一位朋友接力歸零,即完成響應的三步驟。文化總會李厚慶副秘書長表示,「2020520我們用音樂相互串連,北東南中畫出一個圓,畫出我們對前線防疫人員的感謝」,同時也表示對未來的期待。

募集辦法:

動作:左手向左逆時鐘(影片呈現順時鐘)畫一圈後,雙手回到胸前圍成圓。

拍攝格式:手機橫式拍攝

接力:上傳社群媒體(FB、 IG或任何社群媒體),並點名tag一位朋友接力歸零。

Hashtag:#KeepZeroBeHero #用愛畫個圈

募集時間:即日起~5/20 00:00

並請將影片寄到:uncle@dingdonglee.com

我們的美麗就用白紙黑字寫下來