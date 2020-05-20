「舞台魔術師」設計520就職典禮　網讚：史上最美國家慶典！

▲520總統副總統就職典禮被網讚「史上最美國家慶典」！（圖／中華文化總會提供）

記者林育綾／台北報導

第15任總統副總統就職典禮今（20）日登場，整場典禮視覺由文化總會負責統籌，從主視覺、舞台設計到演出動畫，以及融合建築特色與地景的硬體搭建，都以「公部門設計美學再進化」為目標，更邀請有「舞台魔術師」稱號的必應創造創意長馮建彰，展現高度的環境美學融合，網友也大讚是「史上最美國家慶典」！

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▲配合國家防疫原則，今年520總統副總統就職典禮是史上第一次移師國定古蹟台北賓館舉行。（圖／中華文化總會提供）

配合國家防疫原則，今年520總統副總統就職典禮是史上第一次移師國定古蹟台北賓館舉行，文化總會副秘書長李厚慶表示，台北賓館的建築風格於各修復階段各有不同，最初為台灣日治時期的總督官邸，作為迎接日本皇族及國內外來賓的場所，現為中華民國的國家招待所。如今台北賓館除了特定日期開放公眾參觀以外，平常仍是舉辦國宴、招待外賓、國慶酒會的地方，整體在優雅氣息中帶有濃厚的時代感。

▲典禮視覺由文化總會負責統籌，從主視覺、舞台設計到演出動畫，融合建築特色與地景的硬體搭建，都以「公部門設計美學再進化」為目標。（圖／中華文化總會提供）

為了呈現場地的尊絕不凡，文總特別邀請有「舞台魔術師」封號的必應創造創意長馮建彰，李厚慶強調，幾乎所有台灣重量級藝人的演唱會都曾向他請益。而這次的就職典禮在空間設計上，馮建彰以保留建築的原貌為主，再運用畫龍點睛的方式，延伸出華麗巴洛克風迎賓圓頂結構設計，包括就職典禮台、左右觀禮大螢幕台座，都展現高度的環境美學融合。

特別是在色彩應用上以「香檳粉 Pink Champagne」為主要色調，結合優雅、溫暖、恬靜、含蓄等特點，點綴於石灰色建築本體，烘托出尊貴與極致浪漫的唯美。

▲▼包括就職典禮台、左右觀禮大螢幕台座，都展現高度的環境美學融合。（圖／中華文化總會提供）

就職場地在文總臉書曝光後，引來大批網友留言，有人直呼「終於擺脫官僚華國美學」、「史上最美的國家慶典」，還有人忍不住安排行程「等疫情過後我一定要去參觀總統府+台北賓館」、更有人狂讚「超美的啊啊啊，這才是最棒的台灣美學！」、「美豹！」，還有人提到「讓設計加入外交」，透過國家的重要慶典，用設計美學形塑台灣能見度，讓世界看見台灣。

▲硬體遮雨棚搭建的部分，為了讓整體視覺呈現原有的建築風貌，會場中用了全尺寸的TRUSS來施工，並採透光性較高的透明帆布來施作，讓古蹟內有著不同以往的現代感。（圖／中華文化總會提供）

值得一提的是，此次硬體遮雨棚搭建的部分，為了讓整體視覺呈現原有的建築風貌，會場中用了全尺寸的TRUSS來施工，並採透光性較高的透明帆布來施作，讓古蹟內有著不同以往的現代感，卻又不造成主體任何的損害，把破壞視覺畫面的影響降到最低，交織出平面視覺與建築藝術間的新美學，也是創舉。

▲文總特別邀請有「舞台魔術師」封號的必應創造創意長馮建彰來設計。（圖／中華文化總會提供）

李厚慶還透露，「就職典禮動畫師，天王天后也愛用」，為就職典禮揭開序幕的，是由國立實驗合唱團和國防部示範樂隊帶來的《歌詠台灣》組曲，每首曲目搭配的動畫也精心設計過，文總特別邀請動畫鬼才邱煥升打造。

其中《美麗的稻穗》述說家鄉水稻豐收、林木茁壯的景象，以此思念遠方的親人，此曲佐以原住民風格的動畫，融入排灣族藝術家伊旦巴瓦瓦隆的創作；《天公落水》是大家耳熟能詳的客家歌曲，此曲搭配台灣原生種八哥與黃鸝的插畫，營造歡快的氣氛；《阮若打開心內的門窗》的動畫則以台灣復古窗花和花磚為元素，不但呼應歌名，也呈現台灣早期精美工藝。





▲就職場地在文總臉書曝光後，引來大批網友留言，有人直呼「終於擺脫官僚華國美學」、「史上最美的國家慶典」（圖／中華文化總會提供）

李厚慶再次強調，「國家美學必須由上到下、由公到私貫徹」，尤其國家典禮是許多重要外賓出席的場合，無形中也會形塑外國使節對台灣的印象。近年來公部門對美學越發重視，例如去年的總統府音樂會，以及這次的就職典禮，文化總會在整體規劃上都投入相當大的心力，致力提升國家美學，也提供年輕設計師們展露頭角的舞台。

他也說，雖然典禮只有短短的時間，但透過設計與巧思，能充分展現國家的自信與高度，將國家特色與精神，以無聲勝有聲的方式揉進每一個細節裡，而這些美學的種子，也會日積月累遍地開花。

▲文總強調，「國家美學必須由上到下、由公到私貫徹」。（圖／中華文化總會提供）