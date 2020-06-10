昔日「十大槍擊要犯」遞補桃園市議員！　段樹文：等待是天公伯給的磨練

▲曾列十大槍擊要犯的段樹文確定遞補桃園市議員。（圖／翻攝自段樹文臉書）

記者沈繼昌、徐愷昕／桃園報導

國民黨籍七連霸桃園議員劉茂群10日被判當選無效確定，目前遺缺將由該選區落選頭段樹文遞補接任，據了解，段樹文是昔日十大槍擊要犯，出獄後改邪歸正、積極投入善心事業，後來更勝任玉元宮主委，積極參與廟宇活動等公益事業，今天他在獲悉接任議員後，也於臉書貼文感謝大家這段日子的不離不棄，並開心表示「等待是天公伯給的磨練」。

曾列十大槍擊要犯的段樹文綽號「細鯽仔」，昔日是縱貫線桃園地區知名黑道角頭，1984年曾涉及桃園角頭楊柏峰、郭江南等命案，被警政署列為十大槍擊要犯，過去多次捲入殺人、強盜與槍砲彈藥等罪嫌遭判處無期徒刑，歷經2次減刑後才獲得假釋出獄。

據過去的起訴書，段樹文在2008年1月在桃園縣成立天道盟正義會，自命為總會長並以朱瑞典擔任副會長，吸收多名成員擴展勢力，下設桃園、觀音、中壢與大園分會等組織，檢方當時以段等人涉及16項犯罪事實（包括籌組天道盟正義會、低價購地威脅鄰近地主高價買回、職棒簽賭、錢莊放款、暴力討債與強索保護費等罪嫌），於2010年5月偵結依組織犯罪防制條例將段與48名幫眾起訴。

段樹文2018年底參選八德區市議員，以最高票落選成為落選頭，由於當時當選的劉茂群涉及賄選案10日當選無效確定，段樹文確定遞補成為市議員，對此，他謙虛向媒體表示，「感謝法院依法判決，遞補市議員後，會積極監督市政，服務桃園市民」。

段樹文臉書全文：

等待是天公伯給的磨練

感謝大家這段日子以來對樹文的不離不棄，樹文會秉持競選的承諾，為弱勢發聲！為市民代言！為八德打拚！為公益加油！為信仰服務！感謝大家！

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