桃園八德白車闖紅燈拒檢　狠撞4機車逃逸...網「淨土沒了」

記者徐愷昕／桃園報導

桃園八德區2月28日晚上1輛白色轎車闖紅燈，警方欲上前攔查時他拒檢加速逃逸，途中連環撞倒4輛機車，所幸無人員傷亡。驚險畫面被放上臉書「記憶八德」後，不少網友紛紛直呼，「實在太恐怖了」，開始擔憂八德治安問題。據了解，警方目前已依監視器畫面鎖定車號，後續將傳喚駕駛到案說明並將他依法送辦。

▲桃園八德區28日晚一輛白車闖紅燈拒檢，連撞4機車後逃逸 。（圖／翻攝臉書「記憶八德」）

桃園八德區上月28日晚上1輛白色轎車闖紅燈，警方在介壽路與廣福路交叉路處上前臨檢，要求駕駛先開到一旁配合盤查，但此時白車車主竟拒檢加速逃逸，還一路連撞4輛機車，其中2台是警用車，最後往大湳交流道逃逸。

路過民眾將事發畫面放上臉書「記憶八德」，下方網友紛紛表示，「好可怕！太恐怖了」、「不要害人好不好」、「治安亮紅燈了」、「八德淨土沒了」，除了覺得警察很辛苦要面對這樣危險的事情外，另外也有部分人開始討論八德治安，認為最近事故頻傳，在路上都要格外注意小心，以免遭殃。

八德分局四維派出所所長林俊廷也於貼文下方表示，目前已調閱監視器畫面鎖定車號及駕駛，接下來將會通知肇逃者到案說明，並將他依法送辦。

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▲▼桃園八德區28日晚一輛白車闖紅燈拒檢，連撞4機車後逃逸 。（圖／翻攝臉書「記憶八德」）