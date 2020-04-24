林昭賢爭取封閉型社區路燈納管　鄭文燦：具開放性可就地合法

▲桃園市議員林昭賢力爭，封閉型社區路燈納管，受到市長鄭文燦重視。（圖／市議會國民黨團提供）



記者楊淑媛／桃園報導

路平、燈亮、溝清是小市民的大事，桃園市議員林昭賢相當重視，24日於市政總質詢指出，市府於去年接管全市路燈業務，造成部分封閉型社區路燈排除維修養護範圍，要求市府考量需求全面納管。市長鄭文燦當場表示，黑牌路燈只要具有開放性而且是公眾使用，將盡量遷就現實「就地合法」。

林昭賢說，在桃園市升格前由鄉鎮市公所負責養護的社區內路燈，2019年1月1日由市政府接管後，出現很多問題，龍潭區有部分封閉型社區者，因地處較偏遠或是因夜間照明不足，很容易發生交通危險及宵小橫行。

當時社區都有設有照明路燈，並由桃園市升格前之龍潭鄉公所管理，自從由市府接管路燈業務以後，此類型之社區因並未納入維修養護範圍，造成社區民眾的困擾及不便，考量社區治安及交通安全之實際需要，林昭賢請市政府將封閉型社區路燈全面普查後，納入養護範圍。

鄭文燦表示，封閉型社區路燈，只要具有半開放性或管委會出具同意書，道路與路燈就納入養護，在道路部分，3年前已把龍潭很多社區型道路納管，路燈部分，會依同樣標準，將當時社區自設或鄉鎮市公所因地區建設而設立的黑牌路燈，盡量合法化。今年中，市府將完成全市路燈更新，屆時黑牌路燈也會盡量遷就現實「就地合法化」，只要依照社區具有開放性，而且提供公眾使用原則，將會研究如何納管。

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