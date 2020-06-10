新生代質疑：需要神風特攻隊嗎？朱立倫：此時國民黨不能怯戰

記者黃子倩／高雄報導

10日一早，高雄市長韓國瑜獨自現身高雄殯儀館，第三度向許崑源的家屬致意，隨後朱立倫也在副市長李四川的陪同下趕到現場，被現場媒體詢問到，是否會和議員所說的一樣，暫時蹲下，不推出市長補選人選，對此他否認，強調國民黨此時不能怯戰，一定會推派出適合的人選。

▲朱立倫抵達靈堂弔念許崑源。（圖／記者張榮恩攝）

▲朱立倫抵達靈堂弔念許崑源。（圖／記者張榮恩攝）

朱立倫說：「許崑源這次不幸往生，相信對全國的朋友，尤其像我們長期以來跟議長一起打拼的同志，大家都非常的難過，現階段國民黨在一個幾乎是一個最低點的狀況之下。我們從年初到現在，大家可能最重要的還是要看到國民黨能夠盡快的訂出我們改革的方向，盡快的撕掉我們所謂親中賣台的這樣子的惡意的標籤，當然還有很重要就是能夠拉近我們跟所有年輕人跟社會的距離。」

面對目前黨內有聲音，要請朱立倫接下這個補選的重擔，他表示目前黨主席以及黨內其他人都還沒有共識，至於會不會推出年輕的新生代應戰，朱立倫也沒有給出明確的回應。



▲朱立倫抵達靈堂弔念許崑源（左三是邱于軒）。（圖／記者張榮恩攝）

國民黨高雄市議員邱于軒則有不同看法，稍早她表示，「面對補選，我認為『韜光養晦』不參戰也許是讓我們『重振旗鼓』的機會，雖說戰士沒有選擇戰場的權利，但此時真的需要『神風特攻隊』嗎？」因此國民黨最後如何面對高雄市補選，還待觀察。

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