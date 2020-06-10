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韓國瑜遭罷免...韓粉不捨「擬送萬民傘」清官才能收：市長不是被趕出高雄

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▲▼2020高雄市長罷免案投票日,罷韓成功,韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲韓粉不捨韓國瑜遭罷免。（圖／記者李毓康攝）

地方中心／綜合報導

罷韓闖關成功後，讓不少韓粉感到相當悲憤，而就有韓粉在臉書社團「韓國瑜市長全國後援會(庶民)」號召，要贈送「萬民傘」給韓國瑜，讓歷史留下名聲，還聲稱這是清官才有的待遇。

貼文指出，「如果想要保護韓市長，建議他離開市府的那天，大家護送他，給他萬民傘。讓歷史留下名聲。這裡哭哭啼啼，沒有作為，只會讓歷史紀錄他被罷免成功。」而貼文也說，「意思是這個父母官，像傘一樣遮蔽著一方的老百姓，送的傘越多，表示這個官越有面子。 如果在這個官被撤職或者降職的時候，當地還有人送傘，甚至攔轎，說明這個官絕對是個清官或者好官，而且當地人同時又有情有義。」

貼文也強調，「如果不送傘，歷史定位，韓國瑜是被唾棄的市長，被人趕走的！如果送傘，全世界都知道他是被人民擁戴的好官，而且是清官！在古代才有的待遇！中華民國還沒有人有萬民傘。」對此，韓粉們看到後紛紛留言表示，「讚！留下歷史見證。」、「依市長臉書指示做即可」。

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