時力看好陳其邁投入補選　徐永明：前提是得先辭去副院長

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

高雄市長韓國瑜日前遭罷免成功，韓國瑜9日在臉書發出聲明，不會提出罷免無效訴訟，讓外界開始猜測補選選戰，行政院副院長陳其邁被認為是極有可能代表民進黨出戰的人選。時代力量黨主席徐永明10日重申，若民進黨預計推出陳其邁參加高雄市長補選，時代力量會傾向支持，然而前提是不應再有「帶職參選」的情況出現，若陳其邁確定要投入補選，就得先辭去副院長一職。

韓國瑜罷免案投票6日登場，最後總共開出93萬9090票同意罷免票，韓國瑜確定遭到罷免，高雄市選委會必須在七天內公告結果，行政院需指派代理市長人選，並由代理市長在三個月內舉行市長補選。

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／記者李毓康攝）



徐永明10日表示，高雄市長罷免案告一段落，韓國瑜也表示不會再提起訴訟，接下來高雄將進入補選的階段。目前民進黨預計推出的人選應該會是陳其邁，如同他先前所說，時代力量會傾向支持，然而前提是不應再有「帶職參選」的情況出現，若陳其邁確定要投入補選，就得先辭去副院長一職。

徐永明指出，上一屆在立法院，時代力量黨團和陳其邁常有正面互動，2016年在委員會審查《不當黨產處理條例》時，國民黨揚言杯葛，當時時力黨團早上6點就到委員會門口卡位，幫忙當日召委陳其邁佔好主席台的位置，使議事能順利進行，共同合作讓這部進步法案能往前邁進。

徐永明期許，陳其邁如果參與高雄市長補選，並獲得高雄市民支持，要能勿忘初衷，把重建高雄放在心中的第一位，檢視過去的沉痾並落實改革，讓市民再看見高雄的光榮。

徐永明強調，不論最終補選情況為何，時代力量在高雄的兩位市議員，會繼續秉持理性精神，強力監督市府團隊的施政，一起讓高雄變得更好。

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