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佛洛伊德下葬！家屬淚讚他改變世界　非裔市長：他嚥氣「我們得以呼吸」

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▲▼佛洛伊德葬禮。（圖／路透）

▲ 民眾到讚美之泉教堂為佛洛伊德哀悼。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸身亡，掀起全美抗議示威。佛洛伊德的葬禮當地時間9日在他成長的休士頓隆重舉行，將永遠長眠在母親的墓旁。這場儀式成為舉國反思及哀悼的時刻，近12名議員、藝術家及民權運動人士在讚美之泉教堂（Fountain of Praise Church）發表悼詞，強調佛洛伊德對世界帶來的影響。

▲▼佛洛伊德葬禮。（圖／路透）

▲ 佛洛伊德的葬禮受到全美關注。（圖／路透）

佛洛伊德出生在北卡羅來納州的費耶特維爾，在休士頓以非裔族群為主的社區第三區（Third Ward）長大，國中時身高已經超過182公分，還給自己取了「大佛洛伊德」（Big Floyd）的綽號。他熱愛運動，在傑克耶茨高中踢足球、打籃球，在南佛羅里達社區大學打了2年的籃球後進到德州農工大學金斯維爾分校。雖然沒有完成學業，但他是手足中第一個上大學的。

接下來約10年的時間裡，佛洛伊德多次因毒品犯罪被捕，曾因搶劫服刑4年，在幾年前搬到明尼蘇達州明尼亞波里斯，打算重新開始。他兼職餐廳保全和卡車司機，但2份工作都在新冠疫情下丟了。不到2個月後，他在警察膝下慘死，留下5名子女。

 佛洛伊德的姪女布魯克致辭。

他的家屬在葬禮上都身穿白衣，姊妹拉東婭（LaTonya Floyd）流著淚說道，「感謝上帝給了我屬於我自己的超人。」姪女布魯克（Brooke Williams）表示，「我相信我的祖母（佛洛伊德的母親）就在那裡，張開雙臂說著，『回家吧，寶貝，你不該遭受這種痛苦』。」她也呼籲，終止仇恨犯罪，「有人說『讓美國再次偉大』，但美國什麼時候偉大過了？美國是時候改變了。」

他的兄弟泰倫斯（Terrence Floyd）表示，「我的兄弟是我的朋友，是一名良師、一名父親、一名籃球選手和一名足球選手。但最重要的是，他也是一個人。」另一名手足菲洛尼斯（Philonise Floyd）提到，「現在所有人都知道大佛洛伊德是誰了。全世界的人都會記得他。他將改變世界。」

 夏普頓致辭影片。

知名非裔牧師、民權運動領袖夏普頓（Rev. Al Sharpton）表示，「這不僅僅是一場悲劇，而是犯罪。我們必須對這個家庭許下諾言，對他所有的家人、小孩和代代子孫承諾，在這些人為自己的行為付出代價以前，我們將與他們同在。因為像喬治這樣的生命不算什麼，除非有人為奪走他們的生命付出代價。」

夏普頓也譴責美國政治及商界領袖，對歧視非裔表示遺憾根本為時已晚，「不用道歉，但請把卡佩尼克（Colin Kaepernick）的工作還給他。我們不想要道歉，要的是恢復他的職位。」卡佩尼克原是國家美式足球聯盟（NFL）舊金山49人四分衛，因抗議非裔遭差別待遇及警察暴力被開除。

▲ 拜登致辭影片。

民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）透過影片致辭表示，「不該再有任何小孩說出許多非裔小孩必須問的問題，『為什麼？為什麼爸爸不見了？』當佛洛伊德得到公正的對待，美國便真正走上種族公正的道路。」

非裔休士頓市長透納（Sylvester Turner）則在台上宣布，將簽署一項行政命令，禁止警察掐人頸部，同時要求警察在開槍前給予警告。透納提到，「我們今天紀念他。因為當他嚥下最後一口氣，我們其他人現在得以呼吸。」

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