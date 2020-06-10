北韓強硬切斷兩韓一切聯絡管道！　美國務院罕見脫口「很失望」

▲ 川普、金正恩及文在寅去年6月底於板門店。（圖／青瓦台）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓4日揚言關閉位於開城的南北韓共同聯絡辦事處，8日上午首度拒接南韓電話，9日凌晨更單方面宣布，切斷兩韓間一切聯絡管道。美國政府於當地時間9日罕見表示，對北韓最近的行動很失望。

南韓《韓聯社》報導，美國國務院發言人9日針對北韓斷絕聯絡一事向該報坦言，「我們對北韓最近的行動很失望。」

事實上，美國國務院直到前一天仍維持一貫說法，「支持南北韓合作」、「南北韓為無核化進展互相配合」，9日卻罕見使用「失望」一詞。分析指出，美國認為，北韓近來的行動除了針對南韓，也有意向美國施壓，為避免影響總統川普（Donald Trump）11月大選選情，才會出言警告。

《韓聯社》分析，北韓與美國對話完全停滯之下，川普政府不願減輕制裁。平壤當局此次強硬切斷聯繫，除了威嚇南韓，也表達對美國的不滿。若狀況沒有改善，北韓恐怕轉向直接攻擊美國。

美國上一次對北韓表示「失望」是在2019年底。當時平壤當局揚言送給美國一份聖誕大禮，川普便在去年12月17日指出，「如果有什麼事正在進行，我會感到失望。」國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）同月29日表示，「若（北韓）採取威脅行動，我們會非常失望。」國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）31日也提到，「若（北韓）違反約定，我們會很失望。」

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