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時間管理術！20多歲男隔離跑酒店嗨...被抓包「落跑6次」：遭警逮捕入獄

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▲▼釜山男子在西面一間酒吧狂歡，因曾接觸確診者而須接受居家隔離。（圖／翻攝自維基百科）

▲釜山20多歲男子在西面一間酒吧狂歡，因曾接觸確診者而須接受居家隔離。（圖／翻攝自維基百科）

記者羅翊宬／編譯

南韓釜山一名20多歲的男子，在居家隔離時違反規定落跑高達6次，期間甚至逃離至450公里外的首爾，警方要求出席調查又多次不回應，最後依違反傳染病預防管理條例，被拘押入獄。

綜合韓媒報導，釜山海雲台警察署8日表示，該男子4月中旬時曾到西面（釜山知名鬧區）一間夜店狂歡，期間接觸來自大邱的新冠肺炎（COVID-19）確診者，依規定須於4月18日至5月2日接受居家隔離。

然而該男隔離時卻不慎遭防疫當局抽查發現，曾擅自離開住所1次，4月28日擅離住所遭檢舉，此後又被爆出擅離住所4次，總計6次。

根據防疫當局的調查、以及警方分析手機定位後，發現該男隔離期間不但擅離住所，除了光顧釜山當地的餐廳、咖啡廳、超商，甚至還跑到450公里外的首爾，至酒店狂歡，似乎政府如鐵般的命令也無法澆熄他的熱情。

該男向警方辯稱，被檢舉後就沒有再度擅離居所，然而他的手機定位卻指證歷歷。

警方數度要求該男出席調查卻得不到回覆，認定該男涉嫌隱匿並謊報行蹤、隔離期間多次離開住處、多次利用公共設施等，罪嫌甚重，申請拘押獲准，依法逮捕該男入案，之後將移交給檢方，成為南韓國內首宗因隔離期間多次擅離住所而遭拘押的案例。

據悉，釜山5月還曾傳出一名30多歲男子隔離期間擅離住所，還盜取他人信用卡，遭拘提到案。

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