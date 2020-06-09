拐杖戳屁屁還「隔褲玩鳥」9歲男童提告　他辯稱：只是好玩嘛！

▲9旬老翁用拐杖戳9歲男童屁股，還隔褲摸鳥等性騷擾行為，被判拘役30日，得易科罰金；民事部分則判賠14萬元。（示意圖／免費圖庫stocksnap）

記者孫于珊／台北報導

國小老師下午帶著學生們開心到北市大安區成功國宅遊戲區玩耍，不料其中一名9歲男童小楷（化名），竟遭在場一名9旬退休老翁用拐杖戳屁股、隔褲摸鳥等，老翁因此被依故意對兒童犯性騷擾罪，判拘役30日，得易科罰金3萬元確定；民事部分，則應賠14萬元，可上訴。

事發於2017年11月27日下午3時許，原坐在門口遊戲區前椅子上的老翁看到一群孩子們開心玩耍，隨即興奮上前詢問：「你乖不乖？不乖我就打屁股！」等語後，趁小楷與其他3名孩童在樹叢、溜滑梯處嬉戲時，竟手持枴杖戳弄小楷臀部數下，再利用小楷爬到攀爬架上時，再伸出淫手，隔著小楷外褲猛摸其生殖器。

老翁卻否認犯行，辯稱他都老了，不管是生理上或心理上都無性騷擾的意圖，僅因喜歡小孩才上前與他們嬉戲，且並未以拐杖或手碰觸小楷臀部、下體等隱私部位，同時強調過程中縱有身體接觸，也屬玩鬧性質，並無任何惡意。

但小楷有向檢警提到，「爺爺有隔著褲子摸我尿尿的地方」，法院審理時也說，他的下體遭觸摸，「我不想要再被老翁摸」，並認為老翁「怪怪的、摸得很誇張」；其他在場孩童也證稱，覺得老翁很變態。刑事法官審酌後，採信小楷說法，將老翁依法判拘役30日，得易科罰金。

民事部分，小楷父母主張，當時小楷正值進入青春期前發展自我人格與人際界線的重要時期，遭騷擾後對其身心極易形成陰影，影響日後人格發展，且事發後，老翁不見悔意，仍多次出現在小楷的學校、共學團體教室附近，讓全家人受到很大的精神壓力，因此求償40萬元精神慰撫金。

老翁的妻子則求情表示，老翁年逾90歲且罹患失智症，無法正確認知自身行為，才會不慎觸碰小楷，40萬元賠償賠金過高。

民庭法官認為，老翁犯行明確，不僅影響小楷身心發展，也讓小楷父母需付出更多心力保護與教養，因此審酌一切情狀後，判老翁賠償14萬元為適。

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