夫辱妻「養你們一家垃圾！」　子女抓包大陸養小三也沒在怕...法官准離

▲劉男辱罵妻子「養你們一家垃圾」，到大陸擁小三還大言不慚告訴子女「我就是要養女人」，法官准予離婚。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者孫于珊／台北報導

一名劉姓男子婚後不僅向妻子借錢不還，還罵妻子「垃圾」，甚至跑到大陸「養女人」，儘管被子女撞見，還完全不羞愧，並不再回家，劉妻因此訴請離婚。台北地院認為，雙方婚姻已有重大破綻，日前判准離婚。可上訴。

劉妻指控，她和劉男於1976年4月間結婚，1990年時，一度離婚又再次結婚，然而婚姻關係中，劉男動輒辱罵她，曾稱「養你們一家垃圾」等語，劉男有收入也很少給予家用，她要獨自照顧子女外，還必須從事家庭裁縫工作維生，劉男反而在外結交女友，不顧家庭。

劉妻繼續說，劉男2007年間自行決定赴大陸開店，短暫返家都是為了周轉金錢，她曾借錢給劉男，卻有借無還。此外，2012年間，子女在大陸巧遇劉男，見劉男大方攜同女子出入，於是出言質問，然而劉男竟大言不慚表示，「我就是要養女人」，此後即不再返家。

劉妻認為，劉男對她已漠不關心，2人因長年聚少離多，感情已不復存在，因此請求法院判准離婚。由於劉男受合法通知未到場，也未提出書狀答辯，因此法官採信劉妻的主張。

法官審酌劉男獨自赴外工作期間，與異性友人出雙入對，無視劉妻感受，且劉男自2011年離家迄今，都沒有與劉妻來往聯繫，難認劉男有維持婚姻的意願，認定該婚姻顯生重大破綻，而責任歸責於劉男，因此判准離婚。

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