17歲少女控性侵還要求剃毛　補習班老師「提出這一點」救了自己

▲美美聲稱遭到性侵，檢方卻查無證據。（示意圖／123RF，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

在國中補習班擔任教師的24歲游姓男子，去年12月透過手機交友軟體結識當時僅17歲的美美（化名），兩人相約一起去看夜景，接著前往摩鐵休息，期間發生性行為，後來卻挨告性侵；他坦言，當時的確有要求脫褲襪、剃毛，但不知道女方未成年，全程也沒有強迫行為。桃園地檢署8日偵結，因為全案尚有疑點，加上查無足夠證據，最後不起訴游男。

美美聲稱，當天兩人相約凌晨一起去虎頭山看夜景，無奈抵達之後才發現景點未開放，於是決定前往附近的摩鐵休息，當時游男就曾透露喜歡女生穿短褲，接著要求脫去褲襪、剃毛，到了摩鐵之後，不僅憑藉身形差異性侵，還想轉播性行為過程給別人聽，實在忍無可忍才鼓起勇氣回絕。

美美平安到家之後立即封鎖游男，並將事發經過告訴媽媽，最後在媽媽、男友的協助下報警，假裝將人約出再逮捕。不過，游男到案之後坦承的確有提出脫褲襪、剃毛等要求，但不知道美美未成年，況且在執行上述要求時，並沒有遭到拒絕，整個過程及事後都沒有發生任何不快，後來看到對方主動提出邀約，開心赴約卻被警方逮住。

而桃園地檢署進一步調查，發現美美雖然聲稱是被迫與游男發生性行為，但查無足夠的積極證據，加上男方是否知道女方當時意願這部分仍有疑慮，最後在8日偵結，並予以游男不起訴處分。