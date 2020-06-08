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獨留6歲兒在岸邊…烏來南勢溪1年內接連奪走兒女命　粗心爸下場曝

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▲▼ 把衣服綁在欄杆...爸眼眶含淚盼「烏來6歲小弟」：早點回家　阿嬤坐輪椅到場 。（圖／記者陳雕文攝）

▲簡男當時把男童衣服綁在欄杆，眼眶含淚盼兒子早點回家。（圖／資料照／記者陳雕文攝）

記者孫于珊／台北報導

一名簡姓父親2019年8月26日中午12時許，帶著6歲兒一同至新北市烏來區南勢溪捕魚，當時溪水聲巨大，簡男竟將男童獨自留在岸邊，擅自前往捕魚，導致男童被大浪捲下溪中，溺斃死亡。台北地院審結，依過失致死罪判簡男5月徒刑，得易科罰金15萬元，並宣告緩刑3年。可上訴。

其實，男童的姊姊（年僅7歲）早在2018年夏天，也在附近水域溺斃，簡男當時表示，姊姊的憾事發生後，已嚴格限制孩子們靠近溪邊，這次他拗不過兒子硬要跟，仍千叮萬囑要兒子在岸邊不要亂跑，但悲劇仍重演。

法官指出，男童當時年僅6歲，對於危險的評估能力不足，體力及平衡感也不如成人，簡男身為父親，應隨時注意男童的人身安全，但卻將男童獨留在水勢湍急、地勢崎嶇的溪谷邊，致男童失足落水釀悲劇，簡男的過失情節、所生危害均甚嚴重。

不過法官審酌，簡男坦承犯行，案發後已多次向男童母親表達歉意，男童母親也表示願給簡男自新機會，兼衡簡男無前科，遭此喪子之痛，精神上也受有莫大痛苦等一切情狀，雖依法判刑，但給予緩刑3年，另應接受法治教育2場次，緩刑期間付保護管束。

▼愛子失蹤10日，再尋獲時已成冰冷遺體，簡男獲悉噩耗後神情哀戚。（圖／資料照／記者陳雕文攝，下同）

▲▼ 烏來溺水案 。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼烏來6歲小男童南勢溪失蹤。（圖／記者陳雕文攝）

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