台積電為何捨高雄「選在苗栗設廠」？網揭1關鍵：不必消耗成本

▲台積電目前在新竹、台中、台南與龍潭都將設有先進封裝廠。（圖／路透社）

實習記者崔子柔／綜合報導

台積電（TSMC）苗栗縣竹南科學園區設封測廠一事，在上月中旬拍板確定，最快在明年年中完工、試營運。近日就有網友問「為啥台積電寧願蓋在苗栗，也不在高雄？」貼文一出立即引發熱議，更有內行人精闢分析，點出重要關鍵。

原PO在PTT八卦版發文指出，台積電投資超過3000億在苗栗設廠，增加2000多個工程師職缺，但「同樣是封裝廠，幹嘛不蓋在高雄跟一哥日月光拚，還可以挖日月光的人，偏偏要給苗栗機會重生？」

請繼續往下閱讀...

網友紛紛湧入回應，「地緣就近支援有優勢吧」、「離竹科近省成本又省時間」、「苗栗一蓋，從桃園新竹苗栗台中一路都有台積電」、「高雄空污總量管制，設新廠難度比較高」、「主要是配合竹科廠，跑去高雄幹嘛」。

▲台積電上月也宣布到美國亞利桑納州設廠。（圖／路透社）

也有網友提出精闢分析，「因為台積的產能全開的前段廠在新竹台中，南科那個還沒，加上原本龍潭就有一個封測廠，他蓋在苗栗可以降低物流成本，苗栗最後測完的產品直接從桃園國際機場出去就好了，幹嘛把廠設到高雄然後浪費一堆時間跟運費把東西運下去」。

台積電去年被美國《財富》雜誌評選「全球最大500家公司」之一，預計苗栗新廠在後年就可進行量產，也將帶動周邊下游產業群聚，以及竹南、頭份等地的消費與發展。