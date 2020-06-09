罷免王浩宇聲浪掀起！中壢人「怒揭3罪狀」曝本性：很會包裝自己

▲王浩宇服務處遭蛋洗。（圖／記者黃彥傑攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

高雄市議長許崑源6日墜樓身亡，民進黨桃園市議員王浩宇卻在臉書轉發死訊，寫下「力挺韓國瑜」挨轟消費死者，充滿爭議舉動掀起熱論。就有土生土長的中壢人在PTT的Gossiping板上發文，分析王浩宇值得罷免的理由，包括雙重標準、厚臉皮、愛討拍，受不了地直批「台灣價值儲好儲滿94不一樣」。

臉書「我是中壢人」粉絲專頁於2011年3月創立，創辦人就是王浩宇。就有一名土生土長的中壢人表示，他看著這個粉絲團多年，老實說已經習慣了，粉絲團在更新中壢現況的速度、提供中壢資訊，其實很不錯。

原PO說，這個粉絲團讓王浩宇累積了一票粉絲不意外，雖然偶爾會看到王在政治立場的置入性行銷和賣襪子的廣告，但畢竟可以看到跟中壢有關的資訊，所以他對王某些轉貼評論「可以當作沒看到……」

▲許多人紛紛號召罷免王浩宇。（圖／記者羅志華攝）

接著他突然一個轉折「……才怪！！！」並列出3大點值得罷免王浩宇的理由，第一點是「瘋狂轉貼公幹台北市和高雄市市長的一言一行，明明桃園就有一堆工作要做，還是動不動就要X一下柯文哲和韓國瑜」，並吹捧桃園市長鄭文燦，讓人以為台北高雄很廢、桃園就是第一名，「造就了不少看不懂雙重標準的人，跟著拼命歌頌」。

除了雙重標準，第二點就是「臉皮還厚到不行」，如果有理性選民提出批評意見，王很常直接忽略或嗤之以鼻，「他最常回覆的一句話就是『我這麼做，哪裡有錯？』標準死不認錯」。原PO指出，王還很會包裝自己，像是議會出席率100%等等。

第三點則是「很喜歡轉貼一些跟他想法不同網友的想法到中壢粉絲頁，讓一堆所謂的粉絲去幫他護航」，不然王就會「把批評他的人」說成韓粉或柯粉，這個舉動讓原PO覺得真的非常噁心。

網友也說，王還有其他許多的爭議事件，上網找就有一堆可以看，更直呼王會人盡皆知根本就是因為名聲太臭，「每次看他在粉絲團的發言，都覺得好像當年中國共產黨的紅衛兵，差別只是現實跟網路，以及當年被批鬥的人可能會全家丟了性命，這邊頂多被罵到臭頭或下台而已。」

看到貼文後，許多網友都頗有感，「他真的超愛轉貼罵他的文」、「賣襪子戳到我笑點了 XDD」、「看他的粉專真的有一樣的感覺」、「不能說實話的粉專呵呵」、「這三點真是無懈可擊，你不要這麼專業好不好」、「只要王浩宇沒被罷掉，一輩子看不起中壢人」、「中壢人應該很後悔投這咖」、「就是這個人讓我退我是中壢人追蹤的。」