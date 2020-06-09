點名桃園議長拉下王浩宇　陳學聖：否則國民黨準備謝謝收看

▲王浩宇、許崑源。（合成圖／ETtoday資料照、翻攝王浩宇臉書）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇在臉書轉發高雄市議長許崑源的死訊，開頭寫下「力挺韓國瑜」挨轟消費死者，8日服務處遭韓粉蛋洗、撒冥紙。前國民黨立委陳學聖8日在臉書直言，如果國民黨繼續坐視不管，拉不下王浩宇，「國民黨也準備謝謝收看！」

陳學聖表示，王浩宇製造仇恨，撕裂社會的行徑，已是慣犯中的重犯，如果國民黨繼續坐視不管，繼續自掃門前雪，以後就不要再說什麼大話，王浩宇是中壢的議員，國民黨在中壢議員數過半，議長邱奕勝是中壢選出來的，2016、2020兩次政治大海嘯，國民黨在中壢仍然守住立委，「我還在2012以97654票完勝民進黨對手，所以國民黨在中壢絕對有主導的機會」。

陳學聖指出，現在民怨高漲，罷免王浩宇聲音四起，四散的力量，需要有人一頭牽起，眾志必能成城，民進黨是以國家隊和全黨之力，拉下韓國瑜，「若國民黨對於罷王，只是輕輕說聲尊重民意，真的就準備謝謝收看了！」

陳學聖也喊話議長邱奕勝、立委魯明哲，「你們是中壢極具影響力關鍵人物，一位是議長又是黨部主委，一位作過中壢市長、多屆議員。這一役，你們責無旁貸，我們深深寄予厚望！請不要讓支持者失望！」

▲桃園議長邱奕勝。（圖／桃園市議會提供）

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