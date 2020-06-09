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遭韓粉出征！「他說忙淹水會勘」服務處開門　王浩宇：我們只是比較不會作秀

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▲王浩宇服務處今9日照常服務。（圖／翻攝臉書）

▲王浩宇服務處今9日照常服務。（圖／翻攝臉書）

記者陳羿妏／綜合報導

高雄市議長許崑源6日墜樓身亡，而民進黨桃園市議員王浩宇於臉書轉發死訊，寫下「力挺韓國瑜」挨轟消費死者，8日服務處慘遭韓粉蛋洗、撒冥紙。王浩宇9日表示，服務處今日將正常營運，議員本人雖暫時不會到場辦公，強調服務處採專業分工，還是能夠協助大家處理各項問題。

▲詹江村支持群眾聚集在王浩宇服務處對面叫囂「王八蛋，出來呀」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲詹江村支持群眾聚集在王浩宇服務處對面叫囂「王八蛋，出來呀！」。（圖／記者黃彥傑攝）

面對8日遭國民黨桃園市議員詹江村、杏仁哥等群眾大鬧服務處，王浩宇雖未現身服務處，卻分享相關新聞，寫下「Errr...」的字樣，另外還透露自己當天的行程，表示「韓粉在抗議，我們在忙著 #中正路二段淹水會勘，沒有取消原有行程」，與彭俊豪議員團隊，邀請里長、水務局、養工處、區公所前往會勘，針對該段水溝清淤，請養工處測量、檢討溝地高程，盡力改善淹水狀況，絲毫沒受到抗議的影響，隨後晚間便發表「178字道歉文」，表示一切都是他的不對。

▲詹江村帶頭朝王浩宇服務處丟雞蛋。（圖／記者黃彥傑攝）

▲詹江村帶頭朝王浩宇服務處丟雞蛋。（圖／記者黃彥傑攝）

▲王浩宇分享杏仁哥新聞、直播影片，寫下「Errr...」（圖／翻攝臉書）

▲王浩宇分享杏仁哥新聞、直播影片，寫下「Errr...」（圖／翻攝臉書）

王浩宇9日於臉書《我是中壢人》及個人臉書表示，今天服務處將正常營運，不過他本人並不會到場辦公，強調自己是桃園第一個採用助理專業分工制的議員，每個助理都只負責特定的業務，可以專業把事情做好，包含勞工、社福、環保、司法、教育、工務、水務、警政...等，都有專門負責的助理，王浩宇認為，雖然這樣的配置花費比較高，一年大概要自掏腰包百萬才能滿足分工需要，但只要能夠為中壢多做些，他都願意多做些。

王浩宇還提到，「昨天被做文章的水溝會勘，參與的助理不但有在 #市府工務局水務局長年的經驗，本身也是#土木碩士，絕對比大家都專業。」最後直言「我們就只是比較不會作秀而已，畢竟都已經當選了，難道做事不是比較重要嗎？」


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