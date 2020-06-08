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服務處砸雞蛋、撒冥紙！杏仁哥遭警押上車　感嘆「被當暴民」：我們合法申請

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▲▼民眾在王浩宇服務處砸蛋，杏仁哥被帶走。（合成圖／記者黃彥傑攝）

▲詹江村在王浩宇服務處砸蛋，杏仁哥被帶走。（合成圖／記者黃彥傑攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄市議長許崑源6日墜亡引起震驚，桃園市議員王浩宇分享死訊的文章引起不滿，遭到大批網友出征，甚至有不少人8日前往他的服務處砸蛋、撒冥紙，痛罵「消費死者、王八蛋」。面對警方的大陣仗戒備，挺韓大將杏仁哥也感嘆，明明就有申請路權，卻被政府當暴民，「為公平正義我們要抗爭到底。」

大批民眾8日響應國民黨議員詹江村的「討公道」活動，聚集在王浩宇的中壢服務處外，高舉黑白照標語、對著服務處砸雞蛋、撒冥紙，場面相當混亂。挺韓大將杏仁哥也有到場抗議，疑似開直播時與警方發生衝突，被帶回派出所做筆錄。

▼王浩宇服務處前聚集抗議人潮。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲「村長」詹江村以大聲公批評王浩宇不當行為。（圖／記者楊熾興翻攝）

等到做完筆錄，杏仁哥一出警局，又驅車前往王浩與的農舍住家，朝著屋內大吼，同時也在臉書上開直播，「王皓呆，恁北又來了。」

由於被警方架走，讓杏仁哥相當不滿，氣得在臉書痛罵，明明就有合法申請路權，「卻把我當爆民帶回警局，這就是民進黨執政之下，只能有一種聲音，兩套標準。為公平正義我們要抗爭到底。」

許多網友看完，紛紛在下面相挺留言，「謝謝杏仁哥勇敢發聲」、「大哥，知道您的憤慨，但是不要再陷得更深了了」、「杏仁哥選下次立委」、「杏仁哥，由你帶領韓家軍，我相信韓國瑜可以捲土歸來。」

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▼王浩宇服務處前上演警民衝突。（圖／記者黃彥傑攝）

▲詹江村帶頭朝王浩宇服務處丟雞蛋。（圖／記者黃彥傑攝）

 

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