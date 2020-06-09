白茄子「套袋」好吃又特殊　市場驚艷需求增加

▲屏東市女青農黃怡嘉（左）與通路商合作，今年首種白茄子，市場驚艷 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

白色茄子面少見！屏東市女青農黃怡嘉與通路商合作，今年首種白茄子，皮較厚肉質更綿密，除了口感更好外，因顏色關係更吸引消費者目光。

34歲的黃怡嘉原在電子科技業上班，因長期日夜工作時間顛倒，身體不堪負荷，4年前辭去工作，回到屏東幫姐姐種小黃瓜、茄子等。

她說，原還只是農業門外漢，後來就讀屏東農業大學，認識許多對農業有興趣的年輕人，也獲得很多農業知識，慢慢對農業瞭解更深。

黃怡嘉和姐姐以種茄子及小黃瓜和辣椒為主，並都申請到產銷履歷驗證，賣給大通路商，種白茄子起因也是通路商提供種苗供她種植；而白茄子管理方式較一般茄子門檻高，除了施肥外，注意病蟲害防治及排水等，且要經常修剪枝條，讓陽光穿透及通風，更能促進開花結果。

今年首批是在3月份種植，目前種了約1分地，算是試種，最近才進入採收期，每天清晨採收近百斤，包裝後交固定通路，為防止茄子之間碰撞，所以用網袋套住，形成有趣的「套袋茄子」。

白色茄子外型較一般茄子短約一半，皮較厚實，但肉質更綿密，很適合燒烤，有人也叫牛奶茄子，市面上還不普遍，所以沒有固定名字，但白茄子上市後勢必引起消費者更多注意。