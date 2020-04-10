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屏環保局科技執法破獲六塊厝排水污染元凶　最高重罰2千萬

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記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府環保局歷多日追查，9日查獲屏東市六塊厝排水污染元凶，發現是屏東市建國工業區內一家金屬表面處理廠利用暗管偷排廢水，環保局將依水污染防治法規定予以嚴處，最高可處2000萬元罰鍰。

▲屏東縣環保局查獲屏東市一金屬公司利用暗管排放廢水，最重罰2000萬元 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣環保局查獲屏東市一金屬公司利用暗管排放廢水，最重罰2000萬元 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣環保局查獲屏東市一金屬公司利用暗管排放廢水，最重罰2000萬元 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼暗管、透過雷達及定位儀追蹤。

▲屏東縣環保局查獲屏東市一金屬公司利用暗管排放廢水，最重罰2000萬元 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東市六塊厝排水前遭民眾多次陳情有污染情形，但因該污染係不定時排水，且污染處剛好是六塊厝排水各支排匯流處，上游支排亦多為密閉之下水道，造成污染源查處之困難。

▲屏東縣環保局查獲屏東市一金屬公司利用暗管排放廢水，最重罰2000萬元 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼追蹤查獲排放廠商。 

▲屏東縣環保局查獲屏東市一金屬公司利用暗管排放廢水，最重罰2000萬元 。（圖／記者陳崑福翻攝）

為查緝污染源，環保局稽查員數度深入下水道箱涵探查可能污染源，經多日追查，終發現排放廢水暗管並採樣送驗，然因暗管地下化，但當下亦未能直接查獲污染源。環保局遂利用透地雷達，搭配管道定位儀及管內監測攝影系統等科技設備，鎖定建國工業區內一家工廠為可能污染源，並調派怪手進行管線開挖作業。

在確認違規排放管線來源後，進入該工廠查核，然廠內當時僅從事金屬噴砂處理作業，並無產生廢水，一度讓查核作業陷入困境。但環保局仍不死心，隨即統整所有查核資訊，包括訪查附近民眾，分析附近工廠型態，抽絲剝繭釐清各項資訊後，再度入廠查核，終讓業者坦承違規犯行。

業者表示係因該廠之前曾進行高爾夫球具之金屬表面處理作業，產生廢水後直接利用暗管排放，環保局將依水污染防治法規定予以告發處分，最高可處新台幣2000萬元。

屏東縣政府環保局展現境內污染源查緝決心，呼籲業者勿存僥倖之心，對於惡意違規業者，絕對予以重罰；並呼籲民眾若發現有污染行為，主動提供相關事證予公害陳情專線(0800-066666或08-7351928)檢舉，共同打擊污染犯罪，維護屏東縣的生活環境。

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