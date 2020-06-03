交通警察光明燈清晨快閃　照亮屏東市環保志工安全行

▲屏東縣政府警察局交通隊組長程大維與交通隊員警，替屏東市瑞光里環保志工戴上LED光明燈，保護他們安全 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市瑞光社區發展協會環保志工於清晨天色微亮之際，犧牲睡眠及休閒，穿梭社區中大街小巷，低著頭默默清潔整理社區周遭環境，熱心、無私的付出維護著道路環境品質，屏東縣政府警察局交通隊藉由正在辦理「光明燈、保平安」守護高齡者活動機會，攜帶LED光明燈為他們戴在身上，讓他們既驚喜又感動。

▲▼戴上LED光明燈。

屏東縣政府警察局交通隊為這群守護環保志工整理市容時的交通安全，日前在清晨天剛亮時刻，由交通隊業務組長程大維與交通隊同仁，帶著LED光明燈，趁著他們正在整理市容時到場，讓他們很驚奇。

他們大多是婆婆媽媽及退休的長者，難得遇到有人一早關心他們的交通安全；在程組長對他們進行交通安全宣導，並將LED光明燈逐一佩戴於志工們身上，來提高其晨間外出打掃環境時的辨識度，維護他們的交通安全後，讓他們有滿滿感動。

縣警局長葉明潭已要求所屬持續透過各種機會及場合，提醒高齡者清晨或天色昏暗外出時，應穿著亮色衣服並配戴反光飾物、穿越道路應走行人穿越道（斑馬線），並呼籲駕駛人看見高齡者及正在整理市容的志工，請減速慢行及禮讓，以降低事故發生，共同提升屏東城市交通形象。

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