從科技業換跑道　陳建行回屏東老家種「大力蔘牛蒡」

▲屏東市歸來牛蒡進入產期 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市歸來牛蒡進入產期，產銷班班長陳建行帶領班員開著挖掘機，一區一區的開採，由於牛蒡地下莖是深根性，所以靠挖掘機先將土壤翻鬆，班員跟在後面一根根拔起來，雖然相當費工，但看著牛蒡創造出的產值及富含的營養成份，滿滿幸福。

原在科技業上班的陳建行，不捨家鄉牛蒡產業沒落，10幾年前辭去工作回到屏東歸來老家，將種牛蒡的農友及長輩組織產銷班，共同合作打出「大力蔘」品牌。

目前有13位班員，每年固定15公頃的牛蒡田，10月份種植，最近陸續採收，新鮮牛蒡採收後送到集貨場清洗經分級，上品的部份裝箱冷藏，次級的可以加工製成茶包飲品及保健食品。

陳建行指出，今年牛蒡品質還算穩定，只不過暖冬造成初期生長不順，倒是農曆年後的低溫，讓牛蒡品質變好。而牛蒡給人保健養生的觀念，現在吃牛蒡最得時，可增加免疫力，以前銷往日本，現在則國人都能方便吃到，尤其是超市，包裝好的牛蒡特別安全。

全部15公頃的牛蒡田，幾乎一半是有機，另一半是有產銷履歷，採收期可以到4月底，但最怕下雨，無法下田工作。

陳建行以合作模式和班員契作，從快消失的牛蒡產業，逐漸恢復生機，並創造商機，也幫班員提高利潤，讓更多農友看到牛蒡的亮點。