確保脫貧成效　習近平再赴寧夏「西海固」考察

▲中共總書記習近平8日赴寧夏考察調研。（圖／取自新華社）

記者陳政錄／綜合報導

在4、5月分別前往陝西、山西之後，中共總書記、國家主席習近平6月8日再赴寧夏，進行2020全國兩會結束後首次的離京地方考察。消息指，習近平此行包括了解國家級貧困縣—西吉縣所在「西海固」地區的脫貧情況，繼續釋放中共中央今年要全力打贏「三大攻堅戰」、實現全面小康社會的政策訊號。

據《新華社》報導，習近平是在6月8日，赴寧夏自至區考察調研，當天下午先後前往吳忠市紅寺堡鎮弘德村、黃河吳忠市城區段、金星鎮金花園社區，了解當地推進脫貧攻堅、加強黃河流域生態保護、促進民族團結等情況。

▲習近平此行旨在了解當地脫貧情況。（圖／取自新華社）

另港媒《明報》等消息進一步指出，習近平除考察上述地區外，還包括了解寧夏回族自治區南部山區「西海固」地區的現況。

該地區範圍包括西吉縣、海原縣、固原縣、涇源縣、隆德縣、彭陽縣等六縣，其中西吉縣是寧夏自治區僅剩的國家級貧困縣，曾被聯合國列為「最不適宜人類生存地區之一」，也是中國大陸最乾旱的地區。

就公開資訊來看，習近平首次赴寧夏要回溯到1997年，時任福建省委副書記的習近平，因「對口幫扶」政策前往考察，而後於2008、2016年，習近平又兩次來寧夏考察調查，主題均不離脫貧攻堅、科技創新、生態保護等領域。

與此同時，這也是自新冠肺炎疫情發生以來，習近平第5次離開北京考察，包括3月赴武漢、浙江，主要了解疫情防控和復工赴產情況，並於4、5月中旬，分別赴陝西、山西考察，習近平將側重點轉為脫貧攻堅、鄉村建設領域，與本次寧夏考察內容相呼應。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以