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疫情解封「全球藝術第一拍」　沈香拍賣所得部分捐贈公益

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▲台北宇珍拍賣於6月21日在台北市重慶南路二段15號7樓舉行 。（圖／宇珍國際藝術提供）

▲台北宇珍拍賣於6月21日在台北市重慶南路二段15號7樓舉行 ，圖拍賣封面《仙山妙境》越南芽莊沉水浮棋楠。（圖／宇珍國際藝術提供）

記者陳崑福／台北報導

今年因新冠肺炎肆虐，打亂全球藝術品拍賣行規畫，如今疫情趨緩，藝術市場預期報復性消費將出籠。台灣拍賣龍頭宇珍國際藝術，在台灣解封後，率先於6月21日推出令藏家驚艷的三場專拍，除了清乾隆玉器、法國皇室御用餐具組，還有頂級珍稀沉香等拍品，其中沈香拍賣所得部分捐贈公益。

▲台北宇珍拍賣於6月21日在台北市重慶南路二段15號7樓舉行 。（圖／宇珍國際藝術提供）

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▲清乾隆〈白玉仙山聖域圖山子〉。

宇珍最為藏家津津樂道的是2010年打敗國際知名拍賣行，獲得台灣金管單位委託，將蔡辰男舊藏乾隆「青玉螭龍玉璽」以4.8億元拍出，創下玉璽拍賣世界紀錄。

這次解封後領跑全球第一拍，不少珍品震撼亮相。包括清乾隆〈白玉仙山聖域圖山子〉，出自上海及香港怡和集團後人，英國John Buchanan Jardine男爵的收藏，起拍價僅訂800萬元，相較此前國際相似珍品以近2億元拍出，勢必引發海內外藏家競價。

另件亮相拍賣會的沉香，為台灣藏家珍藏；宇珍國際藝術總經理張玉霞指出，沉香因結香方式特殊，散發清涼幽遠的香味，有的近似蜜香，有的近似乳香，既醇厚且優雅，自古以來被列為眾香之首，是怡情養性、養生辟瘟安神天然藥材。

沈香全球出要產區為東南亞，分為越南惠安系及星洲系，越南惠安地處越南中部沿岸；惠安沉香以蜜香樹為主要樹種，品質優良，屬「清雅」香型，香氣中帶有果香或花香，穿透力強，氣味成絲。由於開採時間極長，如今產量稀少而珍貴。

星洲原指新加坡，也是海上運輸的港口，過去是印尼、馬來西亞、汶萊等地沉香出口的集散地，後將這些產區的沉香統稱為「星洲系」沉香。

這次專場拍賣封面巨作首推《仙山妙境》越南芽莊沉水浮棋楠，為罕見橫絲結油，油質層次豐富，相當罕見，二件重量1千334克，起拍價為新台幣1千980萬元。

張玉霞表示，這次拍賣的37件沉香，為二位佛門弟子家族珍藏，件件品質高超，且訂價低於市場行情，競拍熱度看好；以其中《五福臨門》印尼加里曼丹沉水沉香為例，重量333克，起拍價新台幣258萬元，每克約7仟7佰元；但拍場類似作品如2014年在北京拍賣的「加里曼丹沉香歲寒三友」，重量209克，成交價為人民幣126萬元（約新台幣641萬元），每克約台幣3萬，有4倍可觀價差。

台北宇珍拍賣於6月21日在台北市重慶南路二段15號7樓舉行，6月13日至20日為預展。

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