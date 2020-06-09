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拚觀光，路愛通！　賴惠員爭取中央經費挹注交通改善工程

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▲立委賴惠員邀集營建署長吳欣修及台南市政府相關局處現地會勘新營區延平路與柳營區跨急水溪橋改建工程案及白河區市道172線18米計畫道路開闢工程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立委賴惠員邀集營建署長吳欣修及台南市政府相關局處現地會勘新營區延平路與柳營區跨急水溪橋改建工程案及白河區市道172線18米計畫道路開闢工程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立委賴惠員爭取中央補助經費加強基礎交通建設，以利觀光發展及改善居民生活品質，賴惠員邀集內政部營建署長吳欣修及台南市政府相關局處現地會勘太子宮廟宇及周邊環境改善、新營區延平路與柳營區跨急水溪橋改建工程案及白河區市道172線18米計畫道路開闢工程，兩項工程概算經費約略10億餘元。

賴惠員表示，為了活化溪北地區觀光資源，改善交通環境是不可缺乏的要件，台灣人在國內旅遊的交通方式多為自行駕車，因此解決交通壅塞問題是強化觀光的必要條件，新營及柳營交界的延平橋，是來往兩區的交通要道，每到通勤時段、甚至是假日人潮湧入時總是壅塞成為交通瓶頸，此次現勘營建署提出延平橋分流引橋方案，增設往柳營奇美醫院方向之分流引橋，預計工程費約8.4億，若完成施工將有效疏導車流，可望成為此段交通瓶頸治本之道。

台南市政府副秘書長邱忠川表示因市府財源有限，後續需有賴中央挹注經費辦理；又考量橋梁改建牽涉到橋面抬高、拓寬及施工過程冗長恐影響兩側居民生活環境，初期先向中央爭取補助規劃費800萬元，內政部營建署長吳欣修特別前來勘察，陪同前來的第五河川局局長張庭華，均當場允諾支持補助，並提供技術上的需求。

營建署長吳欣修表示延平橋樑目前狀況是寬度不夠，並且橋樑要配合急水溪的防洪工程，所以要配合台南市政府及五河川局的共同配合設計，延平橋已經使用35年了，透過這一次的交通改善將會給新營及柳營區來往的民眾一條安全回家的路。

賴惠員認為，新營太子宮廟具三百多年歷史，是台灣太子信仰首屈一指的代表宮廟，深具文化蘊含及觀光價值，此次現勘由太子宮提出整體營造構想，運用營建署人行道路改善計畫，營造新營太子宮廟歷史街區及改善文化觀光商圈環境，串聯廟宇參香人潮，未來吸引觀光人潮湧入，將活絡太子宮周邊商圈，再創百年榮景。

賴惠員強調，白河關子嶺溫泉是台南溪北區域最具知名度的溫泉名勝，近年來關子嶺溫泉文化祭成功吸引大量人潮，但也受限於車潮壅塞的交通問題，希望爭取約1.6億經費拓寬市道172線為18米道路，將有效提升道路容量，舒緩觀光車潮，降低道路事故發生風險以及改善交通壅塞現象。

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