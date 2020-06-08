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「鳳凰山上鳳凰展翅」　南投鹿谷天空奇景！玉管處回應了

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▲▼南投縣鹿谷鄉鳳凰山上天空雲層，狀似展翅神獸鳳凰高飛，令人嘖嘖稱奇。（圖／岳納珊攝影提供，下同）

▲南投縣鹿谷鄉鳳凰山上天空雲層，狀似展翅神獸鳳凰高飛，令人嘖嘖稱奇。（圖／岳納珊攝影提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

近來天氣因對流旺盛較不穩定，南投山區時晴時雨，但卻也讓天上的白雲，千變萬化屢見「奇觀」，變化多端雲彩圖案，宛如天使的畫布般令人「嘖嘖稱奇」。有民眾捕捉到鹿谷鄉鳳凰山上，雲彩狀似展翅的鳳凰，恰好交織出「鳳凰山上現鳳凰」的奇景，令人嘖嘖稱奇﹗

南投鹿谷鄉鳳凰山海拔標高1698公尺，地勢呈南北狹長，為鹿谷鄉鳳凰及內湖2村界山，清光緒年間，因山勢形如飛鳳，每逢雨晴之初，山林間煙霧繚繞，呈現「鳳麓飛煙」景色，被列為雲林8景之一。

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▲▼南投縣鹿谷鄉鳳凰山上天空雲層，狀似展翅神獸鳳凰高飛，令人嘖嘖稱奇。（圖／岳納珊攝影提供，下同）

▲▼南投縣鹿谷鄉鳳凰山上天空雲層，狀似展翅神獸鳳凰高飛，令人嘖嘖稱奇。（圖／岳納珊攝影提供，下同）

山高谷深的玉山國家公園，新中橫公路及塔塔加遊憩區，因地形高地起伏、道路蜿蜒曲折，在對流旺盛的鋒面帶動下，雲海變得十分精彩，一下呈綿羊狀寧靜模樣，一下子又像一團團的棉花、海浪或一片片的魚鱗。

玉山國家公園管理處表示，雲變化的形狀千奇百怪，如何觀雲、解讀見仁見智，「雲」同時也是天氣變化的一項重要指標。例如，天氣好時，便可見一朵朵白色圓頂平底「晴天積雲」，假使出現雲底混亂、顏色陰暗的積雨雲或莢狀雲，這個警訊意味天氣型態可能轉變了。

玉管處提醒遊客，有時山下睛空萬里，塔塔加及新中橫高海拔路段，卻降雷陣雨或有濃霧，影響登山或行車視野安全。到高海拔山區旅遊，發現天色不對勁或天已已暗，就要迅速撤離或返程，不可眷留當前美景，延誤下山時機。

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