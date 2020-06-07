大車交通死亡事故不斷發生　南警籲注意大車內輪差宣導交通

▲台南市警二分局前往中西區各預伴混凝土車施工場地及大貨車行經路段加強確保用路人安全之交通宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於大車在轉彎容易因視覺死角、內輪差及安全間距而肇事，造成家庭破碎、家人心碎的憾事，台南市警二分局特別前往中西區各預伴混凝土車施工場地及大貨車行經路段加強宣導大車視覺死角多，用路人應與大車保持適當間距，以確保用路人安全之交通宣導。

台南市中西區中華西路與府前路口6月5日下午4時35分發生一件死亡車禍，一輛由64歲蔡姓男子駕駛預拌混泥車沿中華西路南向北行駛於外側車道，至府前路二段口做右轉時，擦撞同向右側由65歲戴姓婦人騎乘重機車，致騎機車的戴姓婦人當場不治死亡。

大型車肇事的交通意外大多屬於內輪差範圍廣大及安全間距等事故，加上視線死角，容易擦撞到機車或行人，駕駛人不可不慎。機車應避免與行進中的大車併行，也不要在大車旁進行超車、閃車、變換車道等行為，一旦與大車發生碰撞，必定會造成傷亡，因此請用路人一定要遠離大車，主動保持 2 公尺以上的安全間距，並注意大車轉彎時的內輪差，以免發生危險。

市警二分局提醒大家，不論是行人走路或騎乘機車，在行經轉彎處，若發現後方有大車要轉彎時，千萬不要與大車搶道，儘量遠離大車，減少不可控制的危險情境出現，保持適當前後距離與左右間隔，避免超速，並加強防衛駕駛觀念，而且一定要戴好安全帽，做好防護措施，遵守交通規則，更要有路權觀念，禮讓行人優先，為交通安全盡最大的力量，確保自己的安全，進而減少交通事故發生。

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