20歲女沉冤11年！回家路上失蹤「隔天成腐屍」…兇嫌落網：背影太美了

▲20歲女孩慘遭跟蹤後被殺。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者鄭思楠／綜合報導

2009年7月，安徽省阜陽市臨泉縣公安局接到報警，到達現場後，看到一具年輕女性的屍體，甚至已經開始腐爛。經查，死者是一名剛參加完高考的20歲女孩。當年，警方投入了大量的警力，但還是完全查不出兇手。終於，2020年5月，嫌疑人落網，他交代心生殺機，只是因女孩的一個動作。

據《瀟湘晨報》報導，「人，死人了，你們，快……快來！」2009年7月24日傍晚，臨泉縣公安局接到一個報警電話。警員到達現場，下車走了幾百公尺，來到一片玉米田，扒開面前的玉米，才發現了一具年輕女性屍體。

經查，李姓死者是一名20歲的女孩，1月前剛剛參加了高考，7月23日中午在離家不遠的一片玉米地慘遭性侵殺害。由於案發現場位置偏僻，玉米也將近一人高。直至第二天傍晚，玉米地的主人去噴灑農藥時才發現屍體。

7月24日，臨泉縣公安局連夜成立專案組，立即開展案件調查。經查，李女家庭和社會關係都十分簡單，家人也沒有與他人結怨，一直在校學習，沒有感情糾紛，平時不攜帶大量財物，仇、情、財被殺的可能被一一排除。結合現場勘驗結果，專案組認為，她獨自回家途中，被他人跟蹤，隨後遭到性侵殺害的可能性較大。

▲女孩慘死玉米田。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

確定方向後，專案組隨即從案發現場向四周輻射，開展走訪摸排，可受到當時偵查手段的限制，一直沒有找到嫌疑人，案件調查陷入「迷局」。2020年5月初，經過大量的走訪摸排，警方在離案發現場僅4公里的一個小村莊裡，發現一名男子有重大作案嫌疑，5月31日下午逮捕對方。

孫姓嫌疑人37歲，10年來一直在外打工，經過2天的心理鬥爭，他向警員供述了整個作案過程，歎「我知道早晚有這麼一天」。2009年7月23日下午，他騎著機車經過附近，看到一個學生模樣的女孩獨自在鄉間小路上行走，隨後提出送對方回家，沒想到女孩完全無戒心一口答應。

「你就停這吧，這裡離我家很近了，我走回去就行了，謝謝啊。」之後，女孩下車，道謝後便走回家。沒想到，孫男看著女孩獨自一人離開的背影，心生邪念「太美了」，隨後將車停到路邊，竟偷偷跟了過去，將女孩拖進了玉米地性侵。

他得逞後想要逃離現場，被女孩死死抓住，眼見甩不開，又害怕惡行暴露，竟然心生殺機，下秒緊緊扼住女孩的脖子，直到她沒了氣息。目前，孫男已被依法拘留，擇日宣判。

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