安心國旅補助7/1上路！自由行補1000元「假日也能用」　離島再加碼1000元

記者賴文萱／台北報導

今年受疫情影響，觀光產業受創最深，在此疫情和緩之際，交通部為刺激國民旅遊，宣布自7月1日推出「安心旅遊國旅補助方案」。其中，自由行補助1000元、離島再加碼一次；團客部分，規劃每人每日補助700元，每團上限3萬元，每家旅行社申請上限35團，優惠不分平假日皆能適用。

這次補助方案共有5大部分，其中，自由行補助1000元，平假日均適用，離島加碼每房獎助1000元，每人多優惠一次。自由行部分還有觀光遊樂業入園優惠，高中以下國民暑假免費入園，不限次數。

自由行旅客優惠：

1.基本方案：獎助對象為本國國民（每一身分證字號限使用一次），入住有參加優惠活動的旅館或民宿，住宿一個晚上一個房間可依實際住宿房價折抵 1,000 元，平假日均適用。

2.離島加碼項目：每人可於金門縣、連江縣、澎湖縣、屏東縣琉 球鄉、台東縣綠島鄉、台東縣蘭嶼鄉再多使用1次折抵，1個房間1個晚上依實際住宿房價最多折抵1,000 元，平假日均適用。



觀光遊樂業入園優惠措施：

1.高中以下國民暑假免費入園。

2.109年7月1日至8月31日不限次數平假日均適用。

2.90 年 7 月 1 日(含)以後出生國民適用。

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台灣觀巴自由行優惠：

1.獎助台灣觀巴業者提供自由行旅客參加台灣觀巴半日、1日遊行程可享2人同行1人免費。

2.平假日均適用。

補助地方政府辦理在地特色觀光活動：

1.補助地方政府依地方特有觀光元素、觀光景點及結合旅宿業規 劃具在地特色之活動。

2.每縣市最高補助 1,000 萬元。

▲花蓮旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

交通部自今年5月27日啟動防疫旅遊踩線活動後，陸續輔導觀光產業辦理防疫旅遊踩線交流活動，達35條主題路線，於提升旅遊信心後，配合疫情逐步解封，自7月1日起推出「安心旅遊國旅補助方案」，在國際間疫情尚未完全和緩下，鼓勵國人將原先規劃的國外旅行改為更為精緻的深度國內旅遊，更別於以往國旅補助，安心旅遊方案不分平假日，期能擴大國民旅遊市場規模。

本次安心旅遊補助推出五大方案，以推升國民旅遊內需消費，並促進旅遊所需的「食、宿、遊、購、行」整體關聯產業發展。

為期整個方案更符合廣大民眾需求，有效帶動人潮刺激消費，將不分平假日皆能適用，內容包含「團體旅遊優惠」、「自由行住宿優惠」、「觀光遊樂業入園優惠」、「台灣觀巴優惠」及「補助地方政府辦理在地特色觀光活動」，實施期間為109年7月1日至10月31日，藉此振興觀光產業，並帶動整體市場經濟活絡，預估投入新臺幣39億元經費，預期可帶動約638萬人次出遊，創造直接及間接觀光效益約235億元。

▲▼安心旅遊補助方案。（圖／觀光局提供）

▲▼安心旅遊補助方案。（圖／觀光局提供）

▲▼安心旅遊補助方案。（圖／觀光局提供）





本次推出「安心旅遊國旅補助方案」更以「民眾好領、業者好配合、核銷好快速」為原則，補助方案內容簡單，讓民眾及業者都方便，並加碼刺激離島觀光，帶動國人於此時節安排前往全國各地具有在地特色之景點旅遊、體驗在地文化與美食，並為國民旅遊市場挹注活力與推力。

另加碼鼓勵旅行業者聘請導遊或領隊擔任隨團人員，每團給予額外獎助，協助轉提升國旅帶團機會。藉由鼓勵國民旅遊，希望讓更多國人能與家人親友從旅行中增進情誼、有益身心健康，同時促進更多關聯業者受益，也為地方帶來無限商機。

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