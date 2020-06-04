大陸抽砂船又來了！海巡署一次取締20多艘　各重罰60萬後驅離

▲大陸抽砂船「海航5679」違反《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》第18條。（圖／取自海巡署官網）



實習記者劉雪兒／綜合報導

大陸抽砂船「海航5679」進入台灣淺堆海域違法盜砂，海巡署艦隊分署跨轄出動高雄艦、澎湖艦、臺南海巡隊10051艇及澎湖海巡隊10038艇（合計2艦2艇），結合空勤總隊直升機及偵防分署4名特勤人員，成功扣押船上所有人員回高雄偵辦，並重罰60萬後驅離出境。

根據海洋委員會海巡署報導，執法艦艇於澎湖七美西南方46浬處台灣灘海域，發現約20餘艘抽砂船後，便展開專案取締行動。過程中，現場指揮官艦隊分署陳泗川副分署長用廣播制止對方，並部署巡防艇上執法及特勤人員共計17人陸續登檢「海」船，總噸位7539船有10人、載約4百餘噸的砂。

海巡指出，控制抽砂船後，便由高雄艦及2艘巡防艇負責押回高雄興達港進行調查，且根據現場蒐集到的證據來看，確已違反《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》第18條，重罰60萬後驅離出境。

事實上，這已經不是第一次了，去年10月也曾在台灣灘海域查扣兩艘大陸抽砂船，由澎湖地方法院判處船員5至6個月有期徒刑，不止繳交罰款還沒收船舶，而從今年1月截至5月底，台灣灘海域驅離大陸抽（運）砂船1576艘次。

海巡署表示，為了有效防止類似事件再度發生，已加強台灣灘海域部署，24小時部署至少一艘大型艦，結合空偵和國軍，延伸海空監偵及執行驅離任務外，並適時安排專案查扣取締任務。另外，透過兩岸聯繫機制，呼籲陸方與台灣共同執法，嚴懲這種盜砂行為，以確保經濟海域航行安全及海洋資源永續發展。