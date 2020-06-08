響應世界海洋日　雲林三條崙海水浴場淨灘清650公斤海洋垃圾

▲雲林縣縣政府與海巡署中部分署第四岸巡隊配合，在三條崙海水浴場進行海漂垃圾及沙灘垃圾清除作業，宣導「垃圾不落海」觀念。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

海龜、鯨豚等海洋生物因誤食海洋垃圾或被纏繞而死亡的事件時有所聞，近3年雲嘉海域海洋生物救援案件更高達21件，響應6月8日世界海洋日，海巡署中部分署第四岸巡隊配合雲林縣環保局於三條崙海水浴場辦理「109年度世界海洋日-海漂垃圾清除暨海洋環境教育活動」，清出650公斤的海洋垃圾。

雲林縣政府為響應6月8日世界海洋日，喚起大眾保護海洋環境的意識，7日上午雲林縣長張麗善率領縣府一級主管及社區居民上百人與海巡署中部分署第四岸巡隊配合，在三條崙海水浴場進行海漂垃圾及沙灘垃圾清除作業，宣導「垃圾不落海」觀念，期望縣民朋友們能響應限塑、減塑、無塑行動，從源頭減量並將垃圾妥善處理，改善海洋環境。

雲林縣長張麗善表示，希望漁民與釣客朋友們能夠隨手將垃圾回收處理，尤其是電池等高毒性廢棄物請務必妥善集中回收，海洋垃圾不僅危害生態環境，也威脅我們的健康，為讓地球環境生生不息，需要大家共同攜手努力，還給生物安全健康的生活環境。

副議長蘇俊豪提醒，雲林沿海環境非常美麗，希望遊客或鄉親來看日出或夕陽後，記得將垃圾隨身帶走，不要留在海岸破壞環境；四湖鄉長蘇國瓏說，三條崙海水浴場是許多四、五、六年級生共同的回憶，張縣長上任後積極協助整修，希望讓三條崙海水浴場風華再現，在張縣長媒合下，今年可望設立風箏衝浪學校，並規劃舉辦風箏衝浪比賽，屆時歡迎所有鄉親、國內外民眾都能來三條崙看比賽、賞風景。

第四岸巡隊中校副隊長徐健財率領海巡弟兄共同參與，針對三條崙海水浴場周邊岸際進行海漂垃圾撿拾，這是今年度本隊參與雲嘉地區第13次淨灘活動，共清出650公斤的海洋垃圾。第四岸巡隊表示，積極參與淨灘活動是我們對海洋保育、回復自然面貌的開端，對於海洋應永續經營讓資源綿延不斷，若民眾遇到任何困難或需要服務地方，皆可透過各安檢所暨「118海巡服務專線」請求協助，海巡署將立即派員處理。

▲雲林縣縣政府與海巡署中部分署第四岸巡隊配合，在三條崙海水浴場進行海漂垃圾及沙灘垃圾清除作業，清出650公斤海洋垃圾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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