　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

響應世界海洋日　雲林三條崙海水浴場淨灘清650公斤海洋垃圾

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲第四岸巡隊中校副隊長徐健財率領海巡弟兄共同參與，「109年度世界海洋日-海漂垃圾清除暨海洋環境教育活動」，清出650公斤的海洋垃圾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣縣政府與海巡署中部分署第四岸巡隊配合，在三條崙海水浴場進行海漂垃圾及沙灘垃圾清除作業，宣導「垃圾不落海」觀念。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

海龜、鯨豚等海洋生物因誤食海洋垃圾或被纏繞而死亡的事件時有所聞，近3年雲嘉海域海洋生物救援案件更高達21件，響應6月8日世界海洋日，海巡署中部分署第四岸巡隊配合雲林縣環保局於三條崙海水浴場辦理「109年度世界海洋日-海漂垃圾清除暨海洋環境教育活動」，清出650公斤的海洋垃圾。

雲林縣政府為響應6月8日世界海洋日，喚起大眾保護海洋環境的意識，7日上午雲林縣長張麗善率領縣府一級主管及社區居民上百人與海巡署中部分署第四岸巡隊配合，在三條崙海水浴場進行海漂垃圾及沙灘垃圾清除作業，宣導「垃圾不落海」觀念，期望縣民朋友們能響應限塑、減塑、無塑行動，從源頭減量並將垃圾妥善處理，改善海洋環境。

雲林縣長張麗善表示，希望漁民與釣客朋友們能夠隨手將垃圾回收處理，尤其是電池等高毒性廢棄物請務必妥善集中回收，海洋垃圾不僅危害生態環境，也威脅我們的健康，為讓地球環境生生不息，需要大家共同攜手努力，還給生物安全健康的生活環境。

副議長蘇俊豪提醒，雲林沿海環境非常美麗，希望遊客或鄉親來看日出或夕陽後，記得將垃圾隨身帶走，不要留在海岸破壞環境；四湖鄉長蘇國瓏說，三條崙海水浴場是許多四、五、六年級生共同的回憶，張縣長上任後積極協助整修，希望讓三條崙海水浴場風華再現，在張縣長媒合下，今年可望設立風箏衝浪學校，並規劃舉辦風箏衝浪比賽，屆時歡迎所有鄉親、國內外民眾都能來三條崙看比賽、賞風景。

第四岸巡隊中校副隊長徐健財率領海巡弟兄共同參與，針對三條崙海水浴場周邊岸際進行海漂垃圾撿拾，這是今年度本隊參與雲嘉地區第13次淨灘活動，共清出650公斤的海洋垃圾。第四岸巡隊表示，積極參與淨灘活動是我們對海洋保育、回復自然面貌的開端，對於海洋應永續經營讓資源綿延不斷，若民眾遇到任何困難或需要服務地方，皆可透過各安檢所暨「118海巡服務專線」請求協助，海巡署將立即派員處理。

▲第四岸巡隊中校副隊長徐健財率領海巡弟兄共同參與，「109年度世界海洋日-海漂垃圾清除暨海洋環境教育活動」，清出650公斤的海洋垃圾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣縣政府與海巡署中部分署第四岸巡隊配合，在三條崙海水浴場進行海漂垃圾及沙灘垃圾清除作業，清出650公斤海洋垃圾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►二手票券豐富你的生活


►生火了！連我媽都用到發光

【其他新聞】

►大甲鎮瀾宮宣布6月11日遶境　雲林西螺福興宮已備妥迎駕

►台灣大解封　大甲鎮瀾宮11點宣布遶境期程和規模

►千人遶境可辦了！旗山天后宮7/14起跑　陳宗彥：符合1重點可呈報辦理

►快訊／疫情解封！大甲鎮瀾宮宣布展開「9天8夜遶境」：11日起駕20日回鑾

ET快訊
19歲男大生「不聽勸阻」溺斃茂林谷瀑布　警消曝：在地原住民都
台中男中大樂透9.36億「相貌曝光」！只花3000元就中獎
快訊／王浩宇服務處慘遭蛋洗+撒冥紙　杏仁哥現身：王X蛋
水果店為什麼喜歡把西瓜切一半賣？4大原因曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹山鎮活化社區發展　自訂「5母雞」帶「8小雞」傳承計畫

南投烤豬職人術科考+雙龍七彩吊橋開幕　遊客按「讚」可免費品嘗

響應世界海洋日　雲林三條崙海水浴場淨灘清650公斤海洋垃圾

台南麻豆5月份交通事故　不讓車仍是主因

婦買完小白菜忘記回家路　枋警帶回菜市場...攤販給答案

端節前夕贈白米送愛心　海巡金馬澎分署溫情照顧助弱勢

蘇清泉號召地方媽媽救觀光　東港巨蛋海灣新亮點

台灣大解封　大甲鎮瀾宮11點宣布遶境期程和規模

搭淡海輕軌「大口呼吸」　醫護人員、身分證號有兩個0免費搭

新北網住食品安全　動保處加強畜禽場源頭抽樣、環境消毒

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

沒在怕！徐藝洋暴風吐槽黃子韜　火力全開：幼稚膽小還愛哭ＸＤ

韓國瑜下台一鞠躬！韓粉淚崩　激喊：市長加油 、我們永遠支持你

迪麗熱巴沒偶包…憨樣全曝！　挑戰「卡點脫衣、蹲下跳遠」現場笑翻ＸＤ

Gail自彈自唱《想見你想見你想見你》　中英文版《情非得已》融化惹～

竹山鎮活化社區發展　自訂「5母雞」帶「8小雞」傳承計畫

南投烤豬職人術科考+雙龍七彩吊橋開幕　遊客按「讚」可免費品嘗

響應世界海洋日　雲林三條崙海水浴場淨灘清650公斤海洋垃圾

台南麻豆5月份交通事故　不讓車仍是主因

婦買完小白菜忘記回家路　枋警帶回菜市場...攤販給答案

端節前夕贈白米送愛心　海巡金馬澎分署溫情照顧助弱勢

蘇清泉號召地方媽媽救觀光　東港巨蛋海灣新亮點

台灣大解封　大甲鎮瀾宮11點宣布遶境期程和規模

搭淡海輕軌「大口呼吸」　醫護人員、身分證號有兩個0免費搭

新北網住食品安全　動保處加強畜禽場源頭抽樣、環境消毒

WSBL／6月11日開放觀眾進場　須戴口罩採實名制登記

國際海洋日台東展現保育成果！移植硨磲貝21顆存活19顆達9成

精算「姓名格數＋生日號碼」包牌3500元　傳產老闆樂中3.4億頭獎

繞境期程陸續出爐！台大公衛：疫情秋冬恐再來「仍須風險評估」

竹山鎮活化社區發展　自訂「5母雞」帶「8小雞」傳承計畫

入監前一刻大喊冤屈！花蓮縣議員蔡啓塔：提非常上訴捍衛清白

肌膚太乾也有影響！做好4件事讓美白淡斑效果更加倍

恐怖撞擊畫面曝！高雄賓士衝撞賣場騎樓　5人輕重傷7車毀爛

被控辦大型尾牙替韓國瑜賄選　7台商：例行餐會...未回應罷韓

中市警破1975包逾13公斤毒咖啡包　民代發36000獎金加菜

地方熱門新聞

「村長」號召民眾　王浩宇服務處集合

桃園「0607罷王不落漆」　罷免王浩宇

中壢區里長補選　陳香蘭、朱承恩當選

大甲鎮瀾宮11點宣布遶境期程和規模

中壢美滿中心：交友聯誼要務實

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

文南里舉辦無菸街道揭牌暨闖關活動

停車5分鐘收30塊？屏縣府：是計「次」停車場

鶯歌青農秦瑋恩打造有機農場

體驗花蓮小城生活　跟主廚逛市場分享採購哲學

搭淡海輕軌醫護人員、身分證號免費搭

台東最酷工作徵「驅猴人」　薪資23.8K

台東賊偷土地公搬走功德箱　被逮錢花光光

買完小白菜忘記回家路　還好攤販知道

更多熱門

相關新聞

台東4百人淨灘　清出上千公斤垃圾

台東4百人淨灘　清出上千公斤垃圾

由台東縣環保局與觀光局東管處合辦的浪漫愛「清」海活動，於7日上午在加路蘭遊憩區等地展開淨灘、淨海及淨港活動，總計吸引了近400人參與，藉由邀請民眾及漁民、潛水人員共同進行下，合計清除1225公斤，包含有同時3百人參與的淨灘259公斤，由潛海戰將潛入海底撿拾垃圾的淨海重量656公斤及環保艦隊於漁港區內海面打撈垃圾的淨港重量310公斤。

海巡官兵淨灘　清出2400公斤垃圾

海巡官兵淨灘　清出2400公斤垃圾

「淨灘」應避繁殖季！水鳥蛋遭人為無意破壞

「淨灘」應避繁殖季！水鳥蛋遭人為無意破壞

防疫台南市春季淨灘延期

防疫台南市春季淨灘延期

墾丁萬里桐淨灘　清出270公斤垃圾

墾丁萬里桐淨灘　清出270公斤垃圾

關鍵字：

世界海洋日淨灘海漂垃圾

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

全台掀「報復性罷免」？5人名單曝光

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

快訊／低調憑弔許崑源！黃捷雙眼紅腫痛哭

阿里山邪門秘境曝！23歲男誤闖「人間蒸發」

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

高市副議長陸淑美曝「許崑源生前遺言」！怒轟民進黨

郭台銘早預言：國民黨三贏變三輸

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

消費許崑源被罵爆！網號召罷免王浩宇

即／許崑源墜樓亡！玖壹壹春風赴靈堂致意

春風弔唁許崑源110分　親揭2人關係

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

男友找人　見大隻守護神緊盯笑翻

11點手刀開搶DS4悠遊卡！全家10秒買到就當機

《開心鬼》黃百鳴74歲還有6塊腹肌

更多

最夯影音

更多
家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位
等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面