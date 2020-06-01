舊橘色操作服穿20年走入歷史　海巡署全面啟用新式操作服

記者張君豪／台北報導

台灣海巡署將於1日全新啟用換穿新式安檢勤務服、以往被海巡人員慣稱「橘操」的舊式安檢勤務服正式走入歷史，舊勤務服最早來自海巡艦隊分署前身「保安警察第七總隊」，當時考量警員落海橘色識別度高容易獲救，選擇橘色作為勤務服顏色，舊勤務服陪伴海巡人員超過20年，海巡署6月1日啟用新制服，特地請基層人員實穿展示新操作服的功能。

▲海巡署6月1日通令全台海巡基層人員更換新式操作服。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署6月1日通令全台海巡基層人員更換新式操作服，和舊式操作服相比有更好的彈性及運動能力。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署說，舊勤務服慣被海巡人員戲稱「橘操」，最早可追溯到海巡署艦隊分署的前身「保安警察第七總隊」，當時保七總隊專司查緝海上走私、偷渡工作，考量人員落海容易被發現獲救，因而使用顯眼的橘色作為勤務服顏色，並一路使用至今，陪伴海巡人員逾20年。

而今日海巡人員要面對的勤務狀況、工作挑戰也更加嚴峻，海巡署特別在2019年5月即著手研修制服改革作業。除保留原先勤務服的優點，更側重舒適及實用性，透過親身訪談、網路調查，了解第一線同仁的實際需求，整合相關意見成為改良重點，新式海巡勤務服共有五大創新特點：

一、新增女性同仁版型，提供多種尺寸可供選擇，讓同仁可以拿到適合自己的制服。

二、使用彈性材質及多片剪裁，方便同仁進行登船執檢、海上救生救難…等大動作活動不受拘束。

三、布料顏色、反光條均採ISO高可視性標準，提升安全規格，以人員安全為最高原則。

四、乍看外觀相同，然而處處充滿巧思，多口袋、掛點、筆插…等細節，一一呈現設計者的用心，更是同仁心聲的結晶。

五、新式勤務服「好穿、直覺、耐用」，穿起來簡單、用起來簡單、洗起來簡單，減輕第一線同仁負擔。

海巡署表示：新式安檢勤務服撥發至各單位後不少同仁都穿上新制服搶先體驗，期待換裝日到來。隨著新橘操上路，海巡署全體人員會懷抱熱誠、秉持初衷，並以全新形象邁向嶄新里程，持續為國人服務、守護海疆。

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