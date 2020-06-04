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漁港清損毀消波塊順手撿珊瑚　慘遭海巡人員登船查扣　

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記者張君豪／台東報導

海巡署東部分署一三岸巡隊綠島安檢所，4日上午在港執行船隻出港檢查時，海巡人員眼尖發現一輛貨輪中有貨櫃塑膠籃用帆布掩蓋，安檢人員翻開察看發現有大小珊瑚總共17塊，船主辯稱因漁港碼頭工程整修，發現消波塊附著珊瑚才會順手帶手，結果觸犯漁業法遭海巡人員函送裁處。

▲海巡署綠島一三安巡隊查獲民眾違法拾撿珊瑚。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署綠島一三岸巡隊查獲民眾違法拾撿珊瑚，珊瑚遭查扣函送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署綠島一三安巡隊查獲民眾違法拾撿珊瑚。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署綠島一三岸巡隊查獲民眾違法拾撿珊瑚，珊瑚遭查扣函送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

一三岸巡隊表示，海巡人員抵達貨輪上十，發現上述珊瑚塊，比對貨輪貨物檢查表並未有申請運輸珊瑚相關紀錄，依法當場查扣，船上一名梁姓船工表示珊瑚為其所有，因他參與日前綠島南寮漁港碼頭整修工程，發現吊起損壞消波塊上附著珊瑚，他以為可以自行取用，才打算利用貨輪運回台東家中。

海巡署一三岸巡隊表示，台東縣政府於1998年11月9日公告，依漁業法44條第1項第1款，公告日起轄內自高潮線以深至距岸12浬內包含綠島、蘭嶼海域，禁止採捕珊瑚及珊瑚礁，若違反上述事項將處以3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣15萬元以下罰金；海巡署藉此案例呼籲民甕勿以身試法，共同維護台東地區永續海洋生態環境及資源保育。

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