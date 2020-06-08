史上最貴擱淺！「千萬藍寶堅尼」車輪陷沙灘卡死…靠得利卡出面救援

▲不少人看了都直呼心疼。（圖／翻攝自重機車友 各區路況、天氣回報中心下同）



記者黃可昀／綜合報導

汽車卡在沙灘上已經夠悲劇，這竟然還是一台千萬元的藍寶堅尼（Lamborghini）！一名網友今天上午在臉書轉發LINE群組照片，有人疑似在東部海岸拍到一台藍寶堅尼URUS休旅車，但三分之一的車輪都陷進沙灘中，卡在原地動彈不得，他看了都心疼表示，「這牛擱淺了！」

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▲輪子陷進沙灘中。



原PO在臉書社團《重機車友 各區路況、天氣回報中心》貼出照片，這台黑色的藍寶堅尼卡在沙灘，後面還有層層浪花拍打過來，但車輪已經陷入砂子裡無法前進，一名身穿藍色上衣的男子見狀熱心伸出援手，趴在前輪查看情況，接著找來一台得利卡救援，試圖拉出受困的藍寶堅尼。

據了解，這台藍寶堅尼URUS休旅車售價999.9 萬起，擁有650匹馬力，時速從0加速到100只要3.6秒，還配備了V型引擎，不同於以往的雙人座設計，URUS可乘坐5名乘客，雖然價格不斐，但2018年7月一登台就引發轟動，吸引口袋深的車迷入手。

照片曝光後，網友紛紛回覆，「應該是目前擱淺單價最高的」、「牛脾氣不太好」、「有錢人的快樂往往都是樸實無華」、「999萬比不上得利卡」、「果真牛逼」、「有錢真任性」、「想想看喔，敢真的開這種車去越野的，家裡絕對不差這台。」

▼得利卡出面救援。