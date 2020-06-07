墾丁旅遊爆炸性提前解封！　6日湧入3萬以上遊客「到處都是人」

▲墾丁地區6日湧入超過3萬名以上遊客，墾丁大街出現大批遊客 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

隨著國內疫情緩解，7日起全台大解封；但墾丁連兩周來，都湧入滿滿遊客，台26線車潮不斷，各飯店、民宿住房率幾乎都客滿，沙灘可見戲水遊客。業者笑說，墾丁早已提前解封，員工也興奮表示，「不必再擔心領不到薪水了」。警方表示，到處都是人，每家飯店都客滿，無法統計人數。

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▲▼墾丁大街人潮。

2020年1月以來，受到新冠肺炎影響衝擊，墾丁觀光旅行業者生意一路下滑，好不容易等到清明連假湧入遊客，又因國家級「疫情」警報波及，嚇跑遊客，原本5、6成的訂房率一下子被退光，業者哀鴻遍野。

兩周前，衛福部長陳時中率防疫五月天南下墾丁宣導防疫新生活，遊客信心備增，住房率大增，上周未、日幾乎客滿。

本周末延續上周的住房率，台26線車潮一波波湧入墾丁地區，各飯店、民宿幾乎都客滿，沙灘到處可見戲水遊客；7日住房率也超過9成，讓觀光業者看到曙光。

一家星級飯店員工表示，受疫情影響，先前幾乎看不到遊客，雖未被減薪，但公司要求特休假先休完；休完假，遊客 仍是零零落落，擔心持續下去，「能不能領到薪水？」，看到連兩周的人潮，「終於不必再擔心領不到薪水了」。

屏東縣小琉球是縣內另一處熱門遊遊景點，疫情趨緩，6日及7日湧入大批遊客，東琉線交通船鄰近的停車場，到處都是遊客停放自小客車或遊覽車，終於再看到以往的人潮，讓業者很興奮。

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