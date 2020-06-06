防疫新生活時期　台灣好湯溫泉及旅行業者產業媒合搶商機

▲▼疫情回穩進入防疫新生活時期，投縣府與交通部觀光局合作舉辦「台灣好湯溫泉及旅行業者產業媒合會」，振興觀光產業發展。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

隨著疫情回穩，進入「防疫新生活時期」，為鼓勵民眾走出戶外，南投縣府與交通部觀光局合作，舉辦台灣好湯溫泉及旅行業者產業媒合會，除與業界對談，說明如何在疫情時刻，調整企業體質與強化使用者體驗，將危機化為轉機。



縣府觀光處長陳志賢指出，這次產業媒合會除進行全國19處溫泉區與旅行社業界間的對談以外，觀光局國旅組長莊靜真也邀請中華民國溫泉協會理事長及泰雅渡假村總經理李吉田、台灣旅行業國民旅遊發展協會理事長賴俊傑及多家溫泉觀光協會業者做產業分享，南投縣府也把握機會展示南投特色小旅行路線，期望透過媒合會創造更多話題性

的旅遊商品，促進南投在地的觀光。



除了媒合會以外，邀請國旅協會的旅行業者留宿南投，並安排隔日考察，埔里中台世界博物館以及中興新村的眷村小旅行路線，期望透過踩線團行銷，將更具特色及深度的遊程推薦給大眾。





南投縣府也積極在符合防疫原則下，向民眾推廣安全的旅遊活動，3月推出「防疫森呼吸」鼓勵民眾走出戶外，5月再推出「安心旅宿及防疫森呼吸2.0」，除加強觀光產業的消毒作業，以建構一個安全的旅遊環境，也率全國之先，對醫護提出優惠活動，感謝第一線的醫護人員。



陳志賢強調說，6月起縣府創新推出觀光新元素，6月20日信義鄉雙龍七彩吊橋開幕，邀請全國民眾深入原鄉，觀賞壯觀的雙龍瀑布以外，更要體驗不容錯過的豐富部落文化；7月則將推出整合食宿遊購行的「中台灣好玩卡」，讓民眾遊玩南投更便利。



觀光處處長陳志賢代表縣長林明溱表示，南投縣有許多優質的戶外景點，歡迎大家在防疫之餘，來南投森呼吸；縣府會持續關注振興券及旅遊補助等中央政策，協助業者提前因應或提出優惠方案，爭取遊客到南投消費。

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