「後罷韓時代」市長換誰？暖男呼聲高！陳其邁曝參選者要「熱愛高雄」

▲行政院副院長陳其邁南下高雄參加活動。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

行政院副院長陳其邁8日南下高雄參加海洋委員會慶祝活動，會前接受媒體訪問時，針對是否接任代理市長或是參加補選，陳其邁沒有明確回應，但他認為，「行政院會有基於對於高雄市民最大利益、跟整個政局安定的一些考量來做安排」，若是任何人有意補選市長職缺，應以熱愛高雄、嫻熟市政的人為佳。

陳其邁在罷韓後，首度公開行程就選在高雄，不免讓外界引起遐想空間。對此，陳其邁表示，8日是國家海洋日，主要是來宣示政府向海洋致敬的決心，同時在上星期行政院會已經通過「海洋政策白皮書」，行政院蘇院長特別指定回來高雄參加這個典禮。

高雄市長韓國瑜遭罷免成功，接下來由誰來接任市長，外界議論紛紛，不論是代理市長或是黨團推出候選人參選，在民進黨團部分，尤以陳其邁呼聲最高，對此，陳其邁不直言說明，僅表示：「代理市長的問題，會基於整個包括市政的銜接、市政的穩定，以及在最短的時間能夠讓市政上軌道，所以對於整個市政的代理市長的人選，行政院會有基於對於高雄市民最大利益、跟整個政局安定的一些考量來做安排。」

▲行政院副院長陳其邁南下高雄參加活動。（圖／記者吳奕靖攝）

媒體再追問，目前民進黨內共識是補選，關於目前有何想法？陳其邁表示：「民意已經做了最新的決定，希望高雄能夠趕快重新再出發，民心希望整個過去一年的紛紛擾擾能隨著罷免的投票結果，能夠儘速塵埃落定，『所以我想不管是任何人的參選或是任何的補選，我相信都必須是對於故鄉高雄有熱愛，對於整個市政也都非常的嫻熟了解，這個是高雄市民共同期待。』」

而有消息傳出，國民黨主席江啟臣也有意親自補選高雄市長，對此陳其邁也強調，「市長補選需要對高雄有感情、熱愛高雄、對高雄也非常了解的人來參加，我這個標準不管是任何政黨應該都是一致的適用，也是市民大家共同的期待。」