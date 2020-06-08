韓國瑜遭罷免...館長籲國民黨「奇怪的人別再出來、想報復2022不用選」

記者羅志華／台北報導

韓國瑜6月6日遭罷免，曾因力挺卻遭背叛、在鏡頭前自諷「史上最屈辱」道歉的館長陳之漢，於6月8日受訪，細數韓國瑜三大政績「燈亮、路平、水溝通」，狠批「這樣就能當市長喔？」，並酸國民黨要搞「報復性罷免」、繼續沒素質，看他們2022要怎麼選，要國民黨傾聽年輕人的聲音。

▲ 韓國瑜被罷免後，館長呼籲國民黨「奇奇怪怪的人別再出來」，若是想報復「那2022不用選了」。（圖／記者羅志華攝）

館長表示，他很久沒批評韓國瑜了，這次韓粉的「狙擊名單」裡也沒有他，但他一直在講，「（韓國瑜）你當初怎麼騙我，一定會後悔」、「前面跟我講那麼多，愛情摩天輪、太平島挖石油，後面卻老是在說燈亮、路平、水溝通」、「我問一個廚師多厲害，跟我說他分得清糖、鹽、味精，這不是廢話嗎？不是要拚經濟嗎？越拚負債越多」。

對罷免的結果，館長認為這是高雄人的決定，國民黨要認真聽年輕人的聲音，否則不管甚麼時候、任何選舉都會輸得一敗塗地，「韓國瑜會輸，國民黨要負100%責任」；至於韓國瑜在罷免後的發言，館長酸道，「當選的時候都不會說有國家機器，被罷免就說有、怪民進黨執政，那2018年民進黨怎麼輸那麼慘，願賭就要服輸」。

館長也向國民黨呼籲，「你們不是有青年軍、主席也換人了嗎？不要換湯不換藥，去了解年輕人的想法、支持甚麼方向，尤其這次疫情過後，我相信台灣人更驕傲，對大陸也更感冒」、「國民黨要爬起來，看是要改黨名、還是那些奇奇怪怪的人不要再出來」。

至於罷免結束後，部分韓粉說要去堵議員服務處，甚至國民黨還企圖發起「報復性罷免」，館長呼籲不要再挑起對立，更狠酸「報復性罷免？加油，一定要下去！要搞給年輕人看有多沒素質，繼續搞就對了，韓國瑜當選89萬票、罷免93萬票，這樣不就好了，你還要鬧？那你慢慢鬧，2022看你要不要選」。

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