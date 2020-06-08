快訊／網瘋傳「緊急公告」：小弟怪罪罷韓！Wecare暫關3天　高市警局說話了

▲公民割草志工寫紅色賀聯,罷免韓國瑜,WeCare總部（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜確定遭罷免後又發生國民黨高雄市議長許崑源跳樓身亡。現在網路上有「緊急公告」表示有韓粉打算鬧事，另外許崑源小弟將議長死因怪罪於罷韓團體、台灣基進黨，要罷韓人士、團體注意安全，不過現在高雄市政府警察局出面澄清：「本局保安科確實有通報要各單位注意罷韓總部、基進黨兩處的巡邏及安全維護，但目的是要防止意見相左民眾或團體發生口角衝突衍生治安事故，而且保安科通報時間是6/6夜間19時許（罷韓開票確認後），當時許議長尚未發生憾事，墜樓事故（6/6 20時45分），並非如臉書Chen Windson所說直接指向與許議長死亡有關係才通報」。



「緊急公告」中寫著，警方獲報得知，因許崑源墜樓身亡一事，其小弟們將把議長死因怪罪於罷韓和相關團體，且消息指出「台灣基進」是他們的目標之一，為了人身安全，目前高雄這邊「包括衣服、黃絲帶、擋泥板這陣子全部拆卸，不要帶出門，也請其他縣市保持低調，注意安全，中央及高雄黨部也會因此關閉三天。」

高雄市警察局表示的確有通報個單位要注意罷韓總部、激進黨的兩處巡邏以及安全維護，主要是為了「防止意見相左民眾或團體發生口角衝突衍生治安事故」，不過市警局澄清通報時間是在6日的晚間七點鐘，是在選舉開票結果確認之後，但是當時高雄市議長許崑源還沒有發生墜樓意外，所以並非是「Chen Windson所說直接指向與許議長死亡有關係才通報」。

而且高雄市警察局也強調臉書說的「保防大隊」，組織編制並沒有這樣的單位，所以呼籲不要將兩件事混為一談，造成不必要的困擾與恐慌。

▲▼網傳緊急公告，指出有許崑源小弟把議長之死怪罪於罷韓，警方偵辦中。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼罷韓總部擠滿人潮。（圖／記者陳以昇攝）