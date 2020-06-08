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不要喜形於色！罷韓引起藍營激憤　黃偉哲：民進黨應謙卑低調

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▲罷韓引起藍營激憤，台南市長黃偉哲認為目前民進黨應謙卑低調處理。（圖／記者林悅翻攝）

▲罷韓引起藍營激憤，台南市長黃偉哲認為目前民進黨應謙卑低調處理。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

高雄市長韓國瑜成為史上第一位被罷免的縣市首長，引起許多藍營支持者及韓粉激憤，在目前社會上氛圍敏感時期，台南市長黃偉哲認為民進黨應謙卑低調，不要有那種喜形於色，盛氣凌人的樣子。

黃偉哲說，他記得2016年小英剛當選總統的時候，所下的第一個命令就是要求全黨謙卑、謙卑，再謙卑。意思是說，不要有那種喜形於色，然後這個好像是盛氣凌人的樣子，因為那個時候1月選完，但是馬英九5月20日才下架，所這個在政權輪替，不要有一些人因勝利太喜形於色，太驕傲。同樣的，這次的罷免高雄市長的投票也出現，第1個碰到的這個投票結果是以壓倒性的優勢，超高投票來通過，這點是事實，第2個許崑源副議長不幸離開，不幸仙逝，這也是事實，所以千萬不要用一個藍綠對立的方式來看待這個事情，這是第一點。

他表示，第二點是希望說用平常心來看待這個這個代理市長，因為代理市長只有3個月，代理市長最重要的用意是希望市政在這3個月代理期中不要中斷，所以說，如果完全找一個生手來帶領這3個月，坦白講都還沒摸清楚狀況，就已經辦理期就到了，那這樣市政可能會比較不順。

因此，黃偉哲認為，他覺得其實不要從政黨誰來選舉比較好，誰來這個代理比較好的方向來思考，而是要從高雄市民的角度出發，由讓市政延續，讓市政的日常運轉的繼續，不要產生任何的不便，影響到高雄市民權益，就是這個是最重要。基於這個原因，這個目標，就是要找對高雄都是熟悉的，對高雄市政也熟悉的人，對於一些的地方建設也熟悉的，三樣都熟悉的人，才會讓施政的運轉能夠無縫接軌。

黃偉哲指出，他也建議黨中央，對於補選的人選的決定也許可以早點，但是避免那種敲鑼打鼓的方式，因為現在的期間是比較敏感，不管正面或反方，民眾的情緒一時之間還沒有辦法放下。他覺得政黨政治不宜、不適合用一個比較那種歡欣鼓舞，或者是用那種藍、綠對立，尖銳對立的或是尖酸刻薄、互相攻擊、詆毀的那種方式來處理輔選事宜，因此他建議補選的人，因為代理是6月12日至14日才會產生，這個現任者離職，代理者就任，建議代理者產生之後，這個產生應該是低調產生，就任就低調就任。

「然後這個政黨要產生補選的人選，也是在代理市長產生之後，才來這個做補選的這個考量。不會給人覺得說前任還在位子上，就已經產生了補選，因為補選至少是3個月以後的事，這個時候就避免刺激一些雙方的對立，應該是比較可行的方式。」

黃偉哲說，當然補選的提名權在黨中央，那黨中央一定會提名最優秀的人，或是徵召最優秀的人，來給高雄市民的交代，但是代理期雖然只有短短3個月，但是必須要讓平穩過渡，讓市民覺得說這個代理市長認真有在做，不是那種五日京兆，暫時過客心態來執政，他覺得其實對於現今的這個代理市長所帶領的高雄市政府，有一個比較正面的評價。

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