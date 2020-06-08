葉元之稱黃昭順「廉頗老矣」來賓全笑翻　謝震武救援失敗

▲國民黨立委黃昭順。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜被罷免通過，對於市長補選國民黨要推誰出戰，挺韓大將、新北市議員葉元之卻脫口說出立委黃昭順「廉頗老矣」，令現場來賓全笑翻，主持人謝震武解釋原意想救援，卻失敗了。

葉元之6日晚間在政論節目《新聞面對面》表示，國民黨派誰來都沒什麼用，因為這次大敗，國民黨放眼望去，也沒有政治明星，且國民黨在高雄沒有紮根，之前把楊秋興從民進黨拉過來，「另外一個是我們的立法委員黃昭順，現在也廉頗老矣了嘛，現在出現人才斷層，國民黨又沒有紮根…」

一旁的來賓聽了笑說「你小心被黃昭順告喔！」，現場其他來賓也笑翻，直說節目正在直播。葉元之解釋，意思不是說年紀大，「這個…」。

謝震武說明，「廉頗老矣，尚能飯否」沒有負面的意思，後來廉頗證明真的就是能提大刀上馬，如果當時是廉頗守的話，基本上趙不會有長平之敗。謝震武一說完，其他來賓笑說「葉元之的意思好像不是這樣」。

葉元之表示，不能老是靠這些前輩，應該要有接班的，國民黨沒有一個蹲點的習慣，像交通部長林佳龍去台中蹲了10年就中了，但國民黨沒有，因此，任何一個政治明星下去都沒用。

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