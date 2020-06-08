全球確診破700萬！美直逼200萬人染疫　5個月死亡數＝每年瘧疾慘況

▲新冠肺炎疫情爆發期間，紐約市民眾排隊領取食物。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

截至台灣時間8日上午10時，全球確診新冠肺炎（COVID-19）病例數已超過700萬，其中有40萬2709人死亡。美國仍為疫情最嚴重的國家，總計194萬人確診、超過11萬人病逝。

根據美國約翰霍普金斯大學疫情地圖最新數據，全球新冠肺炎病例數超過700萬，且有40萬名以上的患者死亡。全球前十大疫情最嚴重的國家分別為美國（194萬1978確診、11萬513死亡）、巴西（69萬1758確診、3萬6455死亡）、俄羅斯（46萬7073確診、5851死亡）、英國（28萬7621確診、4萬625死亡）、印度（25萬7486確診、7207死亡）、西班牙（24萬1550確診、2萬7136死亡）、義大利（23萬4998確診、3萬3899死亡）、祕魯（19萬6515確診、5465死亡）、法國（19萬1102確診、2萬9158死亡）、德國（18萬5750確診、8685死亡）。

在全球40萬死亡人數中，美國的病逝人數就占了四分之一。另一方面，《路透社》發現南美洲的死亡人數快速上升，巴西的死亡人數可能超過英國。至於最初從武漢爆發疫情的中國，目前確診數為8萬4191、4638人死亡。

瘧疾是世上最致命的傳染病之一，自新冠肺炎疫情爆發5個月以來，與COVID-19相關的死亡數已等同每年死於瘧疾的人數。此外，外界認為實際的病逝人數可能遠高過目前統計的40萬，因為許多國家都缺乏檢驗資源，也有國家未把醫院外的死亡數算入。

▲7日下午數據。

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