江啟臣批蔡英文「沒有哀悼許崑源」：還任由同志、網軍抹黑

▲江啟臣主持擴大主管會報，全體起立替許崑源默哀一分鐘。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜遭罷免後，國民黨主席江啟臣8日主持擴大主管會報。會議一開始，江啟臣率領黨內主管全體起立，替高雄市議長許崑源默哀一分鐘，在發表談話時，江啟臣重話批評蔡英文，不但對於許崑源沒有表達任何哀悼，還任由參政同志、網軍側翼抹黑打壓 。

江啟臣批評，許崑源的離開讓很多親朋好友、支持者難過，第一時間卻看到民進黨議員用嘲弄心態談論許議長，網路上躲在鍵盤後面的假帳號、網軍，用卑鄙的文字、缺乏同理的態度和污衊的訊息，繼續抹黑、嘲弄這件不幸的事情。

「請問這些假新聞、假帳號，民進黨政府你們要不要查？」江啟臣嚴正呼籲，「民進黨主席蔡英文，約束妳自己的參政同志，約束妳的網路側翼，政治可以激烈競爭，但不能沒有人性，人死了還要黑嗎？」「蔡英文妳貴為中華民國總統，請拿出妳的高度，高雄市議長的離世，妳不但沒有表達任何哀悼，還任由參政同志、網軍側翼抹黑打壓 ，妳到底要什麼？」

江啟臣喊話，這些接連打擊大家很沈痛、難過，但必須把痛苦轉化成凝聚力，將哀傷化為前進的動力，「為了許議長，為了高雄，為了國民黨再造，我們沒有躊躇的時間，因為接下來會面臨更大挑戰。」

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