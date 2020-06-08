酒駕殺人「撞飛17歲嫩妹」！鮮血濺滿車窗…媽接電話悲喊：還在等她回家吃飯

▲17歲女孩被撞成植物人。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

黑龍江省哈爾濱市一位17歲女孩2019年1月放學回家，剛走到校門口的路口，被一名酒駕司機撞傷，當場飛起撞在了肇事小車的擋風玻璃上，鮮血濺滿了車窗。她經過多次治療後生命跡象逐漸平穩，但被診斷為植物人。媽媽淚訴，因為肇事司機無力賠償，巨額醫療費用壓得一家人透不過氣。

據《紅星新聞》報導，2019年1月19日晚，17歲的高三學生鶴瀠結束1天的課程後，如往常一樣走路回家。過馬路時，一輛黑色的小車從遠處駛來，突然失控，下秒更高速衝上人行道，直接把女孩撞飛出去。

瞬間，鶴瀠一家的命運因此改變。隨後，警方趕來，經檢測，肇事司機畢姓男子不僅闖紅燈，還喝了酒，負事故全責，之後被判賠50萬（人民幣，下同）和1年半有期徒刑。

媽媽回憶，當時還在家裡等孩子回來吃飯，可是等了好久都沒等到人，正覺得心慌，接到了警察告知噩耗的電話。她心碎表示，女兒高考志願打算學醫，她從小就夢想成為一名中醫，而出事那天離高考不到5個月。

▲17歲女孩聽到媽媽呼喊後，流下了眼淚。（圖／翻攝自紅星新聞）

沒想到，肇事司機卻表示，無力賠償50萬。保險公司則認為，酒駕屬於免責條款之一，所以也不予賠償。此外，因為是在校外發生的意外交通事故，學校也沒有責任。

在事故發生後的1年半時間，鶴瀠一直處於植物人狀態，離不開人照顧。父母把所有精力和時間放在女兒的事情上，也沒有了經濟來源，他們把房子賣了，找所有親戚借錢，目前已經花了150多萬，卡上僅剩最後的3萬多。醫院康復醫生表示，1個月的治療費在2萬左右，最多只能撐2個月。

媽媽擔憂表示，畢男已離婚，獨身一人，沒有錢，僅有的44000元已先前墊付的醫療費，「他說等他出獄了，打工還，可是我女兒現在1個月的治療費就在兩三萬，我們把房子賣了，欠債三十幾萬，我都不知道我女兒能不能熬到他出來。 」

4月26日，聽到媽媽不斷呼喚，鶴瀠突然無意識地流下了眼淚。爸爸媽媽全部喜極而泣，他們表示，不會放棄女兒的治療，「當一回家人 18 年，因為別人的錯誤，造成今天咱們家幾代人的痛苦，我們家孩子的命運就被永遠改變了，對我女兒不公平。」

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