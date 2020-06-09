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19歲騎士未禮讓攔腰撞上闖紅燈救護車　車上傷患二度傷害急送醫

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路口未禮讓攔腰撞救護車，19歲騎士全身多處骨折。（圖／翻攝自東森新聞）

▲騎士的機車車頭幾乎撞爛。（圖／翻攝自東森新聞，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

新北市一輛載有傷患的救護車8日深夜11時許行經台北市士林區，穿越紅燈路口時遭到未禮讓的19歲騎士撞上，造成車上傷者二度傷害，騎士也因為全身多處骨折送醫。由於有目擊者聲稱看到騎士車速很快，根本煞不住，至於有沒有酒駕，警方仍在調查當中。

這起車禍發生在士林區中正路與承德路口，遭撞的救護車停在大馬路上，右側車門嚴重凹陷，玻璃窗也碎了，車內的醫療器材散落一地，可見當時撞擊力道有多大。救護車駕駛供稱，當時行駛到路中央的時候，號誌燈應該已經轉成綠燈了，沒想到騎士突然衝出來，結果就變成這樣了。

路口未禮讓攔腰撞救護車，19歲騎士全身多處骨折。（圖／翻攝自東森新聞）

▲救護車內部的器材損毀。

而肇事的19歲騎士全身多處骨折，騎乘的機車也撞到車頭幾乎全毀，傷勢嚴重。目擊者聲稱，事發當下他當好在等紅燈，與救護車是同樣的行進方向，還好心幫忙看看左側有沒有來車，哪知道才剛走沒多久，騎士就衝出來了，「應該沒有減速，看到時已經來不及了，騎士可能是被柱子擋住，也沒有專心聽警鈴吧，一來就往救護車撞上去。」

由於車禍的衝擊力道導致傷患二度傷害，救護車駕駛及救護人員也都受有擦挫傷，加上嚴重骨折的騎士，4人事後已全部送醫救治。至於詳細的事發過程、肇事原因，以及騎士有無酒駕，仍有待警方進一步調查釐清。

▼目擊者猜測騎士可能沒有聽到救護車的警示聲。

路口未禮讓攔腰撞救護車，19歲騎士全身多處骨折。（圖／翻攝自東森新聞）

路口未禮讓攔腰撞救護車，19歲騎士全身多處骨折。（圖／翻攝自東森新聞）

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