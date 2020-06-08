拜登支持度50%！CNN分析「希拉蕊沒達到的高峰」　川普皮要繃緊

▲拜登成為川普的強勁對手。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

全美示威浪潮持續考驗總統川普的連任之路。一項7日的新民調結果顯示，80%受訪者認為美國已經失控，且多數人都相信，獲得民主黨提名資格的前副總統拜登（Joe Biden）可以解決問題。CNN分析，拜登在這份民調中以49%支持度領先川普的42%，在其他民調還達到至少50%支持度。

《富比士》報導，《華爾街日報》與NBC新聞對1000名已登記的選民展開調查，發現在全國示威與新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊的情況下，80%受訪者表示美國處於失控狀態，僅15%認為情勢還在控制之下。

川普在示威期間多次揚言「出兵」，未能平息大眾怒火。這份民調可見，拜登拿下49%支持度，領先川普7個百分點，川普獲得42%；另一方面，受訪者對民主黨拿下國會的支持度為51%，對共和黨的支持度僅40%。

CNN記者艾瑟（Harry Enten）分析，拜登在這份民調的支持度已接近50%，如果再觀察近期其他的民調結果，拜登在過去一周的3個民調都達到至少50%支持度，「也就是說，目前他擁有絕大多數票數，成為一個不可低估的重要里程碑。」

▲川普的連任之路顛簸。（圖／路透）

艾瑟表示，川普能在2016年取得勝利，是因為民主黨籍候選人希拉蕊（Hillary Clinton）的支持率沒有逼近50%，2016年6月的民調中，希拉蕊普遍僅拿到42%支持度。他最後總結，如果川普想在今年贏得第二個任期，就必須努力取得成就。

《華爾街日報》與NBC的民調中，只有22%選民認為美國的經濟「優秀」或「好」，31%表示經濟狀況普通，46%則認為經濟「糟糕」，至於在誰能更好處理經濟的問題上，川普領先拜登11個百分點。

不過，受訪者認為拜登更有能力與有效率，也可以帶來革新，更可能結束華府中的僵局。在多項議題上，拜登都具備優勢，像是解決非裔美國人、拉丁裔美國人與女性的擔憂，他也被視為能處理醫療保健的問題，並讓美國變得團結。

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